В Ярославской области 22-летний водитель разбился насмерть в ДТП

В Ярославской области в ДТП погиб 22-летний водитель. Авария произошла около 9 утра 1 сентября в Гаврилов-Ямском районе на дороге «Ярославль-Заячий Холм-Иваново-Песцово».
По версии правоохранителей, водитель иномарки «Опель-Астра» не справился с управлением.
«После чего совершил съезд в кювет, с наездом на препятствие», — уточнили в управлении МВД по Ярославской области.
Судя по фото с места аварии, машина перевернулась на крышу. Капот легковушки оказался внизу.
Парень, который был за рулем иномарки, скончался на месте аварии еще до приезда скорой помощи.
Сейчас правоохранители проводят проверку.
Ранее в Ярославском районе в ДТП пострадал подросток. Авария случилась на дороге «Ярославль — Прусово» в районе половины шестого вечера 29 августа. Столкнулись мопед, за рулем которого находился 14-летний подросток и мотоцикл Honda, которым управлял 42-летний мужчина. В итоге юношу с травмами госпитализировали.