В Ярославской области 22-летний водитель разбился насмерть в ДТП

В Ярославской области молодой водитель погиб в ДТП Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram

В Ярославской области в ДТП погиб 22-летний водитель. Авария произошла около 9 утра 1 сентября в Гаврилов-Ямском районе на дороге «Ярославль-Заячий Холм-Иваново-Песцово».

По версии правоохранителей, водитель иномарки «Опель-Астра» не справился с управлением.

«После чего совершил съезд в кювет, с наездом на препятствие», — уточнили в управлении МВД по Ярославской области.

Судя по фото с места аварии, машина перевернулась на крышу. Капот легковушки оказался внизу.

Парень, который был за рулем иномарки, скончался на месте аварии еще до приезда скорой помощи.

Сейчас правоохранители проводят проверку.