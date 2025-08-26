Переломала ноги: стало известно состояние ярославны, которая провалилась в колодец

Пенсионерка провалилась в люк Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Стало известно, в каком состоянии жительница Ярославской области, которая провалилась в колодец. Происшествие случилось 24 августа в Ярославском районе.

По данным «Вестей» при падении в колодец 77-летняя пенсионерка сломала обе ноги, несколько ребер и получила ушиб позвоночника. У пострадавшей с собой был телефон, о ЧП она рассказала знакомому, который вызвал на место спасателей.

«Состояние средней тяжести, ближе к удовлетворительному. Сейчас находится в больнице. Выпишут, как поправится», — уточнили в Минздраве Ярославской области.

По информации пресс-службы администрации Ярославского района, колодец находится на частной территории. В прокуратуре Ярославской области уже начали проверку.