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«Не пережил эту ситуацию»: в Ярославской области мама засудила властей за падение сына в колодец

Инцидент произошел в городском парке

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В Рыбинске мама мальчика отсудила деньги за падение в канализационный люк | Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.comВ Рыбинске мама мальчика отсудила деньги за падение в канализационный люк | Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.com

В Рыбинске мама мальчика отсудила деньги за падение в канализационный люк

Источник:

Подслушано в Рыбинске / Vk.com

В Ярославской области получил продолжение инцидент, случившийся 13 июля 2024 года в Рыбинске на Волжской набережной. Там полуторагодовалый ребенок провалился в канализационный колодец. Очевидцы рассказывали, что малыш испугался и нахлебался грязной воды.

Родители мальчика не смирились со случившимся. Они обратились в суд, чтобы получить моральную компенсацию.

Бегал по лужайке и наступил на крышку колодца

В документах, предоставленных 76.RU юристом семьи Олесей Фроловой, говорится, что в тот день пострадавший мальчик гулял с мамой и папой в парке на Волжской набережной. Малыш бегал по газону. В один момент, мальчик наступил на люк, крышка перевернулась, а ребенок рухнул в колодец. Испуганный отец подбежал, открыл крышку и достал промокшего и грязного сына.

«Мальчик был напуган. На следующий день у ребенка на правой щеке появился синяк, в связи с чем родители обратились в травмпункт и полицию», — говорится в судебных документах.

Родители сообщили, что из-за случившегося сыну и им самим был причинен моральный вред, они обращались к психологу.

«Размер причиненного морального вреда мальчику родители оценили в 800 тысяч рублей, себе по 200 тысяч рублей каждому», — говорится в документах.

Власти пытались откреститься

Суд привлек в качестве ответчиков администрацию городского округа город Рыбинск, ООО «Зеленый город», МБУ ГО «Управление городского хозяйства», департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи местной администрации.

В администрации пытались доказать свою невиновность, уточнив, что на момент падения ребенка в колодец, данный участок ливневой канализации в казну города не принимался. Но суд с этим аргументом не согласился.

«Колодец находится на муниципальном земельном участке в Волжском парке. Должностными лицами администрации меры по передаче колодца ливневой канализации в казну города своевременно приняты не были, передача возобновилась только после падения ребенка в колодец. При этом подрядчиком работы по благоустройству были завершены 22 августа 2023 года», — говорится в документах.

К тому же, на момент инцидента подрядчик, занимавшийся благоустройством парка уже получил оплату, а работы приняли. По мнению суда, после этого за состоянием колодца обязана была следить администрация.

После инцидента с падением ребенка коммунальщики закрыли злополучный колодец | Источник: администрация РыбинскаПосле инцидента с падением ребенка коммунальщики закрыли злополучный колодец | Источник: администрация Рыбинска

После инцидента с падением ребенка коммунальщики закрыли злополучный колодец

Источник:

администрация Рыбинска

Сколько денег присудили

В документах сказано, что из-за случившегося малышу безусловно причинен моральный вред.

«Сам факт нахождения в таком замкнутом пространстве, как колодец, в котором имелись канализационные стоки, вызвал у полуторалетнего ребенка испуг, дискомфорт. При этом ребенок испытал физическую боль, у него имелся кровоподтек на правой щеке. На следующий день после происшествия у Никиты была рвота», — сказано в судебных документах.

Психолог в заключении написал, что ребенок так до конца и не пережил эту ситуацию. Малыш часто беспокоится, находится в постоянном напряжении, боится вступать на четко ограниченную поверхность. В этот момент у него начинаются всплески тревоги, паника, учащается дыхание, пульс, его бросает в дрожь.

В итоге, суд оценил страдания мальчика в 200 тысяч рублей. Ему присудили данную сумму в качестве моральной компенсации. Родители ребенка получат по 20 тысяч рублей каждый. Суммарно администрация городского округа город Рыбинск должна выплатить семье 240 тысяч рублей.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Колодец Канализационный люк Суд
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