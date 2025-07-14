«Не пережил эту ситуацию»: в Ярославской области мама засудила властей за падение сына в колодец

В Рыбинске мама мальчика отсудила деньги за падение в канализационный люк Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.com

В Ярославской области получил продолжение инцидент, случившийся 13 июля 2024 года в Рыбинске на Волжской набережной. Там полуторагодовалый ребенок провалился в канализационный колодец. Очевидцы рассказывали, что малыш испугался и нахлебался грязной воды.

Родители мальчика не смирились со случившимся. Они обратились в суд, чтобы получить моральную компенсацию.

Бегал по лужайке и наступил на крышку колодца

В документах, предоставленных 76.RU юристом семьи Олесей Фроловой, говорится, что в тот день пострадавший мальчик гулял с мамой и папой в парке на Волжской набережной. Малыш бегал по газону. В один момент, мальчик наступил на люк, крышка перевернулась, а ребенок рухнул в колодец. Испуганный отец подбежал, открыл крышку и достал промокшего и грязного сына.

«Мальчик был напуган. На следующий день у ребенка на правой щеке появился синяк, в связи с чем родители обратились в травмпункт и полицию», — говорится в судебных документах.

Родители сообщили, что из-за случившегося сыну и им самим был причинен моральный вред, они обращались к психологу.

«Размер причиненного морального вреда мальчику родители оценили в 800 тысяч рублей, себе по 200 тысяч рублей каждому», — говорится в документах.

Власти пытались откреститься

Суд привлек в качестве ответчиков администрацию городского округа город Рыбинск, ООО «Зеленый город», МБУ ГО «Управление городского хозяйства», департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи местной администрации.

В администрации пытались доказать свою невиновность, уточнив, что на момент падения ребенка в колодец, данный участок ливневой канализации в казну города не принимался. Но суд с этим аргументом не согласился.

«Колодец находится на муниципальном земельном участке в Волжском парке. Должностными лицами администрации меры по передаче колодца ливневой канализации в казну города своевременно приняты не были, передача возобновилась только после падения ребенка в колодец. При этом подрядчиком работы по благоустройству были завершены 22 августа 2023 года», — говорится в документах.

К тому же, на момент инцидента подрядчик, занимавшийся благоустройством парка уже получил оплату, а работы приняли. По мнению суда, после этого за состоянием колодца обязана была следить администрация.

После инцидента с падением ребенка коммунальщики закрыли злополучный колодец Источник: администрация Рыбинска

Сколько денег присудили

В документах сказано, что из-за случившегося малышу безусловно причинен моральный вред.

«Сам факт нахождения в таком замкнутом пространстве, как колодец, в котором имелись канализационные стоки, вызвал у полуторалетнего ребенка испуг, дискомфорт. При этом ребенок испытал физическую боль, у него имелся кровоподтек на правой щеке. На следующий день после происшествия у Никиты была рвота», — сказано в судебных документах.

Психолог в заключении написал, что ребенок так до конца и не пережил эту ситуацию. Малыш часто беспокоится, находится в постоянном напряжении, боится вступать на четко ограниченную поверхность. В этот момент у него начинаются всплески тревоги, паника, учащается дыхание, пульс, его бросает в дрожь.