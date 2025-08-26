НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В МЧС озвучили причину пожара в здании бывшей детской больницы

В МЧС озвучили причину пожара в здании бывшей детской больницы

Это не первое возгорание в доме-памятнике

В Ярославле озвучили причину пожара в доме-памятнике на Володарского | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUВ Ярославле озвучили причину пожара в доме-памятнике на Володарского | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

В Ярославле озвучили причину пожара в доме-памятнике на Володарского

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

В ярославском управлении МЧС России озвучили предварительную причину пожара в здании бывшей детской больницы в центре Ярославля. Напомним, деревянная постройка на улице Володарского, 107а вновь горела в ночь на 26 августа.

«27 пожарным и 8 единицам техники потребовалось шесть часов, чтобы ликвидировать возгорание. Сотрудники МЧС России не допустили распространения огня на припаркованные рядом автомобили и соседние здания. К счастью, никто не пострадал. <…> Предварительная причина — занесение открытого источника огня», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Огонь появился в комнате на первом этаже. Пожар уничтожил здание в стиле модерн на площади 225 квадратных метров. Это не первое возгорание в доме за последние 10 лет.

Здание в стиле модерн превратилось в руины | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramЗдание в стиле модерн превратилось в руины | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram
Постройка осталась без крыши | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramПостройка осталась без крыши | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram
Это не первый большой пожар в здании | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramЭто не первый большой пожар в здании | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

Деревянное здание было возведено в начале XX века. Изначально это был дом благотворительницы, почетной гражданки Ярославля, жены купца и промышленника Ивана Оловянишникова Евпраксии. В 1906 году она отдал дом в дар городу, в помещениях обустроили детскую больницу. Сейчас постройка прячется за многоквартирными «сталинками».

В 2013 году здание признали памятником местного значения «Больница городская детская, 1907–1908 гг.». В 2014 году неизвестные пытались разобрать дом, однако их удалось остановить благодаря бдительности местных жителей.

Мы рассказывали подробную историю дома-памятника в этом материале.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Дом-памятник Пожар
