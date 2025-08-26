«Здание уничтожено»: в центре Ярославля сгорел уникальный дом-памятник. Видео

В ночь на 26 августа в Ярославле на улице Володарского, 107а произошел пожар. Там горело деревянное здание бывшей детской поликлиники, признанное объектом культурного наследия.
По информации регионального ГУ МЧС, пожар начался в 23:04 25 августа. На место выехали восемь спецмашин и 27 спасателей. Полностью потушить пламя удалось лишь к пяти утра 26 августа. Но к тому моменту от здания уже практически ничего не осталось.
«В результате пожара уничтожено неэксплуатируемое строение на площади 225 квадратных метров. Пострадавших нет», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.
У здания в стиле модерн богатая история. Изначально оно принадлежало благотворительнице, почетной гражданке Ярославля, жене купца и промышленника Ивана Оловянишникова Евпраксии Оловяшниковой. В 1906 году она подарила свой дом городу, чтобы его обустроили под детскую больницу.
В 2013 году здание признали памятником местного значения «Больница городская детская, 1907–1908 гг.». Интересно, что в 2014 году неизвестные пытались разобрать дом, однако их удалось остановить благодаря бдительности местных жителей.
Примечательно, что историческое здание горело уже несколько раз. Еще в 2015 году жители города обратили внимание, что один из пожаров произошел в преддверии судебного заседания по изъятию этого здания у собственника, ООО «Ярсантехмонтаж». После этого здание отобрали у компании. Бывшую детскую больницу передали департаменту архитектуры города. В 2018 году здание вновь горело. Тогда местные жители даже видели человека, который устроил пожар. Следствие подтвердило версию поджога.
Тогда подозрения пали на нового собственника объекта, ему грозили трехмиллионный штраф и даже реальный срок. Спустя год суд назначил владельцу исторического дома штраф в 110 тысяч рублей.
В 2023 году Арбитражный суд Ярославля удовлетворил иск регионального департамента охраны объектов культурного наследия (ОКН) об изъятии здания у нового собственника по причине того, что он не принимает меры к его сохранению.
После этого здание горело еще несколько раз. В июне 2025 года после очередного пожара в МЧС назвали предварительную причину возгорания: занесение открытого источника огня. Жители города подозревают, что пожары в историческом доме происходят неспроста. Дело в том, что на участке, где расположена бывшая детская поликлиника, разрешено строить многоквартирный дом с инженерными коммуникациями и подземной автостоянкой. Стоимость участка оценивается чуть больше, чем в 6,5 миллиона рублей.