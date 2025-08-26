НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

пасмурно, без осадков

ощущается как +11

0 м/c,

 747мм 77%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,68
EUR 94,46
Разбился на трассе
Где выгодно купить квартиру
Где рожать в Ярославской области
Ярославский бренд покорил Россию
Как легально увеличить пенсию
Горит баня. Видео
Что сейчас с Блиновской
Четверо погибли в ДТП
Ярославца вернули из плена
Судьба Суринского путепровода
Происшествия «Здание уничтожено»: в центре Ярославля сгорел уникальный дом-памятник. Видео

«Здание уничтожено»: в центре Ярославля сгорел уникальный дом-памятник. Видео

В здании не в первый раз произошел пожар

1 221
10 комментариев
В Ярославле горело историческое здание | Источник: читатель 76.RUВ Ярославле горело историческое здание | Источник: читатель 76.RU

В Ярославле горело историческое здание

Источник:

читатель 76.RU

В ночь на 26 августа в Ярославле на улице Володарского, 107а произошел пожар. Там горело деревянное здание бывшей детской поликлиники, признанное объектом культурного наследия.

По информации регионального ГУ МЧС, пожар начался в 23:04 25 августа. На место выехали восемь спецмашин и 27 спасателей. Полностью потушить пламя удалось лишь к пяти утра 26 августа. Но к тому моменту от здания уже практически ничего не осталось.

«В результате пожара уничтожено неэксплуатируемое строение на площади 225 квадратных метров. Пострадавших нет», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

У здания в стиле модерн богатая история. Изначально оно принадлежало благотворительнице, почетной гражданке Ярославля, жене купца и промышленника Ивана Оловянишникова Евпраксии Оловяшниковой. В 1906 году она подарила свой дом городу, чтобы его обустроили под детскую больницу.

В 2013 году здание признали памятником местного значения «Больница городская детская, 1907–1908 гг.». Интересно, что в 2014 году неизвестные пытались разобрать дом, однако их удалось остановить благодаря бдительности местных жителей.

Пламя полностью объяло деревянное здание

Источник:

читатели 76.RU

Примечательно, что историческое здание горело уже несколько раз. Еще в 2015 году жители города обратили внимание, что один из пожаров произошел в преддверии судебного заседания по изъятию этого здания у собственника, ООО «Ярсантехмонтаж». После этого здание отобрали у компании. Бывшую детскую больницу передали департаменту архитектуры города. В 2018 году здание вновь горело. Тогда местные жители даже видели человека, который устроил пожар. Следствие подтвердило версию поджога.

От дома практически ничего не осталось | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUОт дома практически ничего не осталось | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU
Здание выгорело | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUЗдание выгорело | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU
Так оно выглядит после ночного пожара | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUТак оно выглядит после ночного пожара | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Тогда подозрения пали на нового собственника объекта, ему грозили трехмиллионный штраф и даже реальный срок. Спустя год суд назначил владельцу исторического дома штраф в 110 тысяч рублей.

Дым было видно издалека

Источник:

ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

В 2023 году Арбитражный суд Ярославля удовлетворил иск регионального департамента охраны объектов культурного наследия (ОКН) об изъятии здания у нового собственника по причине того, что он не принимает меры к его сохранению.

После этого здание горело еще несколько раз. В июне 2025 года после очередного пожара в МЧС назвали предварительную причину возгорания: занесение открытого источника огня. Жители города подозревают, что пожары в историческом доме происходят неспроста. Дело в том, что на участке, где расположена бывшая детская поликлиника, разрешено строить многоквартирный дом с инженерными коммуникациями и подземной автостоянкой. Стоимость участка оценивается чуть больше, чем в 6,5 миллиона рублей.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Пожар Больница Историческое здание МЧС
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY3
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
JayroslavMudryi
53 минуты
наконец то у собственника получилось после вех неудачных попыток уничтожить здание!! город надеемся обяжет восстановить памятник
Гость
1 час
Сплетница и зумерка на двоих информацию поделили
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Мнение
«Если рейс задерживают, нам всё равно платят»: стюардесса рассказала, сколько зарабатывает и как тратит
Анонимный автор
Мнение
«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката
Александр Руф
Адвокат
Мнение
«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra
Артем Краснов
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление