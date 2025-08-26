«Здание уничтожено»: в центре Ярославля сгорел уникальный дом-памятник. Видео

В Ярославле горело историческое здание Источник: читатель 76.RU

В ночь на 26 августа в Ярославле на улице Володарского, 107а произошел пожар. Там горело деревянное здание бывшей детской поликлиники, признанное объектом культурного наследия.

По информации регионального ГУ МЧС, пожар начался в 23:04 25 августа. На место выехали восемь спецмашин и 27 спасателей. Полностью потушить пламя удалось лишь к пяти утра 26 августа. Но к тому моменту от здания уже практически ничего не осталось.

«В результате пожара уничтожено неэксплуатируемое строение на площади 225 квадратных метров. Пострадавших нет», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

У здания в стиле модерн богатая история. Изначально оно принадлежало благотворительнице, почетной гражданке Ярославля, жене купца и промышленника Ивана Оловянишникова Евпраксии Оловяшниковой. В 1906 году она подарила свой дом городу, чтобы его обустроили под детскую больницу. В 2013 году здание признали памятником местного значения «Больница городская детская, 1907–1908 гг.». Интересно, что в 2014 году неизвестные пытались разобрать дом, однако их удалось остановить благодаря бдительности местных жителей.

Пламя полностью объяло деревянное здание Источник: читатели 76.RU

Примечательно, что историческое здание горело уже несколько раз. Еще в 2015 году жители города обратили внимание, что один из пожаров произошел в преддверии судебного заседания по изъятию этого здания у собственника, ООО «Ярсантехмонтаж». После этого здание отобрали у компании. Бывшую детскую больницу передали департаменту архитектуры города. В 2018 году здание вновь горело. Тогда местные жители даже видели человека, который устроил пожар. Следствие подтвердило версию поджога.

Тогда подозрения пали на нового собственника объекта, ему грозили трехмиллионный штраф и даже реальный срок. Спустя год суд назначил владельцу исторического дома штраф в 110 тысяч рублей.

Дым было видно издалека Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

В 2023 году Арбитражный суд Ярославля удовлетворил иск регионального департамента охраны объектов культурного наследия (ОКН) об изъятии здания у нового собственника по причине того, что он не принимает меры к его сохранению.