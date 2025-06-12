В Ярославле загорелся дом-памятник в стиле модерн. Видео

В Ярославле загорелось здание бывшей городской детской больницы на улице Володарского, 107а Источник: Сергей Панин











В ночь на 12 июня в центре Ярославля начался пожар в доме-памятнике на улице Володарского, 107а. По словам очевидцев, пламя появилось в ранее горевшей бывшей городской детской больнице около трех часов ночи.

«Пожарные быстро приехали и потушили пожар. Ранее это деревянное здание неоднократно поджигалось», — рассказал в беседе с 76.RU ярославец Сергей Панин.

К месту пожара этой ночью выехали семь пожарных машин и 32 спасателя. На тушение ушло около полутора часов. По данным МЧС, огонь повредил фасад и кровлю здания на площади 15 кв. м., закопчены стены и потолок на площади 20 кв. м. Пострадавших нет.

В Ярославле загорелось здание бывшей детской больницы на улице Володарского Источник: Сергей Панин

От деревянной постройки остались обгоревшие руины Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области











Напомним, деревянная постройка была частично уничтожена огнем в 2018 году. После ЧП градозащитники высказывали опасения по поводу сохранения здания: однако спустя пять лет дом-памятник так и не был восстановлен.

Так здание бывшей городской детской больницы выглядело в 2018 году Источник: Елена Вахрушева / 76.RU











У здания в стиле модерн богатая история. Изначально оно принадлежало благотворительнице, почетной гражданке Ярославля, жене купца и промышленника Ивана Оловянишникова Евпраксии Оловяшниковой. В 1906 году она подарила свой дом городу, чтобы его обустроили под детскую больницу. В 2013 году здание признали памятником местного значения «Больница городская детская, 1907–1908 гг.». Интересно, что в 2014 году неизвестные пытались разобрать дом, однако их инициативу удалось остановить благодаря бдительности местных жителей.

По данным градозащитницы Елены Богдановой, в декабре 2015 года мэрия через суд лишила «Ярсантехмонтаж» права собственности на здание и земельный участок путём проведения публичных торгов. В 2019 году через аукцион определили нового собственника, сгоревший дом-памятник и землю под ним получило ООО «Строй Бизнес Групп». Однако уже в 2023 году история повторилась: Арбитражный суд Ярославля удовлетворил иск регионального департамента охраны объектов культурного наследия (ОКН) об изъятии здания по причине того, что собственник не принимает меры к его сохранению.

По данным публичной кадастровой карты, минимальная стоимость земельного участка под зданием — чуть больше 6,5 миллионов рублей. На участке разрешено размещать многоквартирные дома с инженерными коммуникациями.