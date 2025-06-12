В Ярославле загорелся дом-памятник в стиле модерн. Видео

В ночь на 12 июня в центре Ярославля начался пожар в доме-памятнике на улице Володарского, 107а. По словам очевидцев, пламя появилось в ранее горевшей бывшей городской детской больнице около трех часов ночи.
«Пожарные быстро приехали и потушили пожар. Ранее это деревянное здание неоднократно поджигалось», — рассказал в беседе с 76.RU ярославец Сергей Панин.
К месту пожара этой ночью выехали семь пожарных машин и 32 спасателя. На тушение ушло около полутора часов. По данным МЧС, огонь повредил фасад и кровлю здания на площади 15 кв. м., закопчены стены и потолок на площади 20 кв. м. Пострадавших нет.
Напомним, деревянная постройка была частично уничтожена огнем в 2018 году. После ЧП градозащитники высказывали опасения по поводу сохранения здания: однако спустя пять лет дом-памятник так и не был восстановлен.
У здания в стиле модерн богатая история. Изначально оно принадлежало благотворительнице, почетной гражданке Ярославля, жене купца и промышленника Ивана Оловянишникова Евпраксии Оловяшниковой. В 1906 году она подарила свой дом городу, чтобы его обустроили под детскую больницу. В 2013 году здание признали памятником местного значения «Больница городская детская, 1907–1908 гг.». Интересно, что в 2014 году неизвестные пытались разобрать дом, однако их инициативу удалось остановить благодаря бдительности местных жителей.
По данным градозащитницы Елены Богдановой, в декабре 2015 года мэрия через суд лишила «Ярсантехмонтаж» права собственности на здание и земельный участок путём проведения публичных торгов. В 2019 году через аукцион определили нового собственника, сгоревший дом-памятник и землю под ним получило ООО «Строй Бизнес Групп». Однако уже в 2023 году история повторилась: Арбитражный суд Ярославля удовлетворил иск регионального департамента охраны объектов культурного наследия (ОКН) об изъятии здания по причине того, что собственник не принимает меры к его сохранению.
По данным публичной кадастровой карты, минимальная стоимость земельного участка под зданием — чуть больше 6,5 миллионов рублей. На участке разрешено размещать многоквартирные дома с инженерными коммуникациями.
В марте 2025 года Министерство имущественных отношений Ярославской области выставило здание на продажу через аукцион. Начальная цена объекта составляла 17,3 миллиона рублей. Однако аукцион был признан несостоявшимся, поскольку на него не поступило ни одной заявки.