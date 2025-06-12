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Происшествия В МЧС озвучили причину пожара в доме-памятнике в центре Ярославля. Видео

В МЧС озвучили причину пожара в доме-памятнике в центре Ярославля. Видео

Публикуем подробности ЧП

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В МЧС назвали причину пожара на улице Володарского, 107А | Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области, Елена Вахрушева / 76.RUВ МЧС назвали причину пожара на улице Володарского, 107А | Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области, Елена Вахрушева / 76.RU

В МЧС назвали причину пожара на улице Володарского, 107А

Источник:

ГУ МЧС России по Ярославской области, Елена Вахрушева / 76.RU

В МЧС назвали предварительную причину ночного пожара в доме-памятнике в центре Ярославля. Около трех часов ночи 12 июня загорелась бывшая городская детская больница на улице Володарского, 107А.

«Предварительная причина — занесение открытого источника огня. Проводится проверка», — сообщили в пресс-службе управления МЧС.

Огонь повредил кровлю и фасад по всей площади. Кроме того, остались закопчены стены и потолок на площади 20 квадратных метров. Здание горело не один раз, до этого оно сильно пострадало от огня в 2018 году.

В Ярославле загорелось здание бывшей детской больницы на улице Володарского

Источник:

Сергей Панин

«К ликвидации пожара привлекались 32 человека личного состава и 7 единиц техники МЧС России. Пострадавших нет. К моменту прибытия пожарных расчетов из окна 2-го этажа шел дым. Огнем были охвачены кровля и фасад строения на площади 15 квадратных метров», — уточнили спасатели.

Дому давно требуется ремонт | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramДому давно требуется ремонт | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

Дому давно требуется ремонт

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram

Предварительно, причина пожара&nbsp;— занесение открытого огня | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramПредварительно, причина пожара&nbsp;— занесение открытого огня | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

Предварительно, причина пожара — занесение открытого огня

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram

Огонь появился на втором этаже | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramОгонь появился на втором этаже | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

Огонь появился на втором этаже

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram

Ранее мы рассказывали историю дома-памятника в стиле модерн — когда-то он принадлежал одной из богатейших жительниц Ярославля.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Пожар Дом-памятник МЧС Причина возгорания
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