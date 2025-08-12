НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +18

2 м/c,

зап.

 750мм 83%
Подробнее
5 Пробки
USD 79,67
EUR 92,95
В реке утонул «Лексус»
Пожар на предприятии
Памятник Екатерине II в Ярославле
Сколько стоит собрать ребенка в школу
До какого числа можно поступить на платку
Ярославцы - о платных парковках
Отремонтируют дорогу за 274, млн
Где остались места в 10-е классы
Ярославцы в Дагестане
Обзор популярного ТЦ
Происшествия Мотоциклиста увезли в больницу: в ярославских соцсетях показали последствия ДТП в Брагине

Мотоциклиста увезли в больницу: в ярославских соцсетях показали последствия ДТП в Брагине

Авария случилась днем 12 августа

305
3 комментария
ДТП произошло на улице Урицкого в Ярославле | Источник: читатель 76.RUДТП произошло на улице Урицкого в Ярославле | Источник: читатель 76.RU

ДТП произошло на улице Урицкого в Ярославле

Источник:

читатель 76.RU

В Дзержинском районе Ярославля произошло ДТП с участием легковой машины и мотоцикла. По информации полиции, авария случилась в 14:52 в районе дома № 28 по улице Урицкого.

«Произошло столкновение автомобиля „Нива“ под управлением 61-летнего водителя и мотоцикла. В результате ДТП мотоциклист доставлен в медицинское учреждение», — уточнили в УМВД России по Ярославской области.

Известно, что пострадавшему 27 лет. На кадрах с места аварии видно, что до приезда скорой он лежал рядом с опрокинувшимся на асфальт мотоциклом. Очевидцы рассказали порталу 76.RU, что мужчина находился в сознании, мог двигаться.

Видео с места аварии

Источник:

«Подслушано в Ярославле (18+)» / Telegram

Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Еще один кадр с места аварии | Источник: «Подслушано в Ярославле» / Vk.comЕще один кадр с места аварии | Источник: «Подслушано в Ярославле» / Vk.com

Еще один кадр с места аварии

Источник:

«Подслушано в Ярославле» / Vk.com

Напомним, серьезная авария с участием мотоциклиста произошла 7 августа в Тутаеве Ярославской области. По информации полиции, участниками ДТП стали 49-летний мужчина, который ехал на байке, и автомобиль «Хендай», за рулем которого находилась 48-летняя женщина. На видео, где запечатлен момент происшествия, видно, что мужчина на мотоцикле едет прямо и в него на перекрестке въезжает поворачивающая машина.

Позже выяснилось, что пострадавшим мотоциклистом оказался хирург Тутаевской ЦРБ. Он попал в больницу в тяжелом состоянии, ему ампутировали ногу. По факту ДТП возбудили уголовное дело.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
ДТП Мотоциклист
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
10 минут
в БрагинО, мудрецы.
Гость
9 минут
в БрагинООООО, когда уже научитесь писать ...
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Вместо учениц — старухи? Чем плоха новая школьная форма по ГОСТу
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
«Как изменились поезда, вау!» мама из Самары — о плюсах и минусах путешествия на поезде
Александра Исмайлова
журналист
Мнение
Учитель начальных классов рассказал, почему на самом деле молодые педагоги увольняются из школ
Сергей Кукушкин
Учитель из Екатеринбурга
Мнение
«Стоит научиться жить в реальном мире». Почему власти не могут остановить рост цен — и так ли он страшен на самом деле
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Меньше 100 000 не получал». Фельдшер скорой помощи честно рассказал о своей работе
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление