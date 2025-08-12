Мотоциклиста увезли в больницу: в ярославских соцсетях показали последствия ДТП в Брагине

ДТП произошло на улице Урицкого в Ярославле Источник: читатель 76.RU

В Дзержинском районе Ярославля произошло ДТП с участием легковой машины и мотоцикла. По информации полиции, авария случилась в 14:52 в районе дома № 28 по улице Урицкого.

«Произошло столкновение автомобиля „Нива“ под управлением 61-летнего водителя и мотоцикла. В результате ДТП мотоциклист доставлен в медицинское учреждение», — уточнили в УМВД России по Ярославской области.

Известно, что пострадавшему 27 лет. На кадрах с места аварии видно, что до приезда скорой он лежал рядом с опрокинувшимся на асфальт мотоциклом. Очевидцы рассказали порталу 76.RU, что мужчина находился в сознании, мог двигаться.

Видео с места аварии Источник: «Подслушано в Ярославле (18+)» / Telegram

Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Еще один кадр с места аварии Источник: «Подслушано в Ярославле» / Vk.com

Напомним, серьезная авария с участием мотоциклиста произошла 7 августа в Тутаеве Ярославской области. По информации полиции, участниками ДТП стали 49-летний мужчина, который ехал на байке, и автомобиль «Хендай», за рулем которого находилась 48-летняя женщина. На видео, где запечатлен момент происшествия, видно, что мужчина на мотоцикле едет прямо и в него на перекрестке въезжает поворачивающая машина.