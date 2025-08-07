«Выпили по чуть-чуть»: что известно о туристах, погибших после отравления чачей в Сочи — видео

Источник: Городские медиа

Не меньше 10 человек отравились «домашней» чачей в Сочи и погибли. Все они купили алкоголь на рынке в Адлере.

Арестованы два продавца — бабушка и внучка. Соседи по рынку говорят, что старшая сама чачу и вино не делала, а годами брала у одних и тех же поставщиков.

Что известно о погибших и признают ли продавцы свою вину, смотрите в коротком видео.

Точное количество жертв паленой чачи неизвестно. Известно, что от алкоголя, купленного на рынке, погибла семья. Сын одной из скончавшейся от отравления женщины рассказал, что к его маме в Сочи приехали родственники из Подмосковья: мать, брат и его жена. Они решили отдохнуть на природе и по пути заехали на рынок, где купили чачу. Вечером выпили по рюмке — на вторые сутки всем стало плохо. Сначала подумали — похмелье, но к вечеру они не могли стоять, говорить и начали терять сознание.

От похожего отравления в конце июля погибли туристы из Челябинска. А в прошлую среду — мужчина, который пил с женой вино с рынка. Женщина осталась жива, поскольку употребила всего бокал, ее муж допил все остальное, наутро сначала потерял зрение, а потом скончался.