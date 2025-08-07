«Выпили по чуть-чуть»: что известно о туристах, погибших после отравления чачей в Сочи — видео

Не меньше 10 человек отравились «домашней» чачей в Сочи и погибли. Все они купили алкоголь на рынке в Адлере.
Арестованы два продавца — бабушка и внучка. Соседи по рынку говорят, что старшая сама чачу и вино не делала, а годами брала у одних и тех же поставщиков.
Что известно о погибших и признают ли продавцы свою вину, смотрите в коротком видео.
Точное количество жертв паленой чачи неизвестно. Известно, что от алкоголя, купленного на рынке, погибла семья. Сын одной из скончавшейся от отравления женщины рассказал, что к его маме в Сочи приехали родственники из Подмосковья: мать, брат и его жена. Они решили отдохнуть на природе и по пути заехали на рынок, где купили чачу. Вечером выпили по рюмке — на вторые сутки всем стало плохо. Сначала подумали — похмелье, но к вечеру они не могли стоять, говорить и начали терять сознание.
От похожего отравления в конце июля погибли туристы из Челябинска. А в прошлую среду — мужчина, который пил с женой вино с рынка. Женщина осталась жива, поскольку употребила всего бокал, ее муж допил все остальное, наутро сначала потерял зрение, а потом скончался.
Трагедия произошла и с семьей из Комсомольска-на-Амуре, отдыхавшей в Сочи. Супруги Дарья и Максим попробовали самодельную чачу перед отъездом домой. После этого обоим стало плохо. В дороге Дарья скончалась. Максима экстренно госпитализировали с поезда в Воронеже. По словам родственников, у мужчины отказали почки, он потерял зрение и впал в кому. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Без родителей остались две дочери 13 и 4 лет, которые были с ними на отдыхе в Сочи.