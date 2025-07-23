«Она сильно его любила». Военный приехал в отпуск и убил свою жену в день свадьбы

В Тюменской области военный после свадьбы убил свою супругу. Это произошло 5 марта в селе Юргинском. В деле разбирались в военном следственном отделе СК России по Тюменскому гарнизону. 72.RU рассказывает подробности из зала суда.
«У него был выбор»
Обвиняемый Алексей Марчуков до подписания контракта работал на пилораме. В армию, по словам сестры, он попал по стечению обстоятельств.
— Он работал шабашками. Не раз попадал под суд за дебоширство. И вот в очередной раз, когда он так попал, у него появился выбор: либо в тюрьму, либо на СВО. Он подписал контракт и уехал добровольцем, — рассказала Любовь, сестра обвиняемого.
Весной этого года Алексей второй раз приехал в отпуск. Он был младшим сержантом, командиром отделения. Дома его встретила девушка.
4 марта Алексей и его возлюбленная Марина поженились. Отметить решили скромно: после регистрации они поехали к сестре жениха Любови. Она с семьей живет в соседнем от Юргинского селе. Вместе с ее мужем и свекром они выпивали. Любовь говорит, что это были обычные посиделки. Она описывает брата как спокойного человека, который обычно ложится спать, когда выпьет.
— Они не ругались. Они друг друга любили, — рассказывает про пару сестра Алексея. — Они приехали к нам в гости после росписи. Мы посидели, выпили. Алексей еле стоял на ногах, я его сама до дома провожала. Было, что он в шутку говорил: «Я найду другую». Марина обижалась, выходила покурить, — добавляет Любовь.
«Этого человека она очень сильно любила»
Поздним вечером из гостей пара поехала домой в Юргинское. В ночь с 4 на 5 марта, как выяснили следователи, на почве ревности между молодоженами произошел конфликт. Алексей ударил Марину по лицу и убил хозяйственным ножом в сердце. Женщина скончалась от потери крови.
— В 8 часов утра мне позвонила начальница с работы и сказала: «Твой брат убил свою супругу». Я была в шоке, — рассказывает Любовь.
Сын Марины Андрей узнал о трагедии утром этого же дня. Он вспоминает, что 4 марта мама отправляла ему фото свидетельства о регистрации брака, и он пожелал ей «счастливой семейной жизни». По словам Андрея, в паре нередко случались конфликты.
— Мама всегда добродушная была. Мышки не обидит. Просто жизнь у нее не сложилась. Этого человека она очень сильно любила. Она ему постоянно продуктами забивала холодильник. Ревности было много с обеих сторон. В прошлом году был случай, когда мама пропала. На следующий день она только появилась в Сети. Он ее избил. И она говорила, что она так не может жить. На следующий день они всё же помирились: он на коленях умолял ее вернуться, — рассказал Андрей.
Алексея осудили 17 июля в Тюмени. Дело рассматривал Екатеринбургский гарнизонный военный суд с участием военной прокуратуры Тюменского гарнизона. Алексея признали виновным в убийстве, 12 лет и 6 месяцев он проведет в исправительной колонии строгого режима. Военный заявил, что из колонии хотел бы отправиться на СВО.
До этого мы рассказывали похожую историю. В Тюменской области военный пришел в отпуск и до смерти избил свою супругу.