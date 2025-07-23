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Происшествия Спецоперация на Украине Эксклюзив «Она сильно его любила». Военный приехал в отпуск и убил свою жену в день свадьбы

«Она сильно его любила». Военный приехал в отпуск и убил свою жену в день свадьбы

Его осудили в военном суде

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1 комментарий
Алексей второй раз пришел в отпуск с СВО | Источник: Ирина Шарова / 72.RUАлексей второй раз пришел в отпуск с СВО | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Алексей второй раз пришел в отпуск с СВО

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

В Тюменской области военный после свадьбы убил свою супругу. Это произошло 5 марта в селе Юргинском. В деле разбирались в военном следственном отделе СК России по Тюменскому гарнизону. 72.RU рассказывает подробности из зала суда.

«У него был выбор»

Обвиняемый Алексей Марчуков до подписания контракта работал на пилораме. В армию, по словам сестры, он попал по стечению обстоятельств.

— Он работал шабашками. Не раз попадал под суд за дебоширство. И вот в очередной раз, когда он так попал, у него появился выбор: либо в тюрьму, либо на СВО. Он подписал контракт и уехал добровольцем, — рассказала Любовь, сестра обвиняемого.

Любовь&nbsp;— сестра Алексея. Она была на заседании в качестве свидетеля | Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU Любовь&nbsp;— сестра Алексея. Она была на заседании в качестве свидетеля | Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU

Любовь — сестра Алексея. Она была на заседании в качестве свидетеля

Источник:

Анастасия Малышкина / 72.RU

Весной этого года Алексей второй раз приехал в отпуск. Он был младшим сержантом, командиром отделения. Дома его встретила девушка.

4 марта Алексей и его возлюбленная Марина поженились. Отметить решили скромно: после регистрации они поехали к сестре жениха Любови. Она с семьей живет в соседнем от Юргинского селе. Вместе с ее мужем и свекром они выпивали. Любовь говорит, что это были обычные посиделки. Она описывает брата как спокойного человека, который обычно ложится спать, когда выпьет.

— Они не ругались. Они друг друга любили, — рассказывает про пару сестра Алексея. — Они приехали к нам в гости после росписи. Мы посидели, выпили. Алексей еле стоял на ногах, я его сама до дома провожала. Было, что он в шутку говорил: «Я найду другую». Марина обижалась, выходила покурить, — добавляет Любовь.

Судья приехал в Тюмень из соседнего города. Дела с участием военных рассматривают в Екатеринбургском гарнизонном военном суде | Источник: Ирина Шарова / 72.RU Судья приехал в Тюмень из соседнего города. Дела с участием военных рассматривают в Екатеринбургском гарнизонном военном суде | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Судья приехал в Тюмень из соседнего города. Дела с участием военных рассматривают в Екатеринбургском гарнизонном военном суде

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

«Этого человека она очень сильно любила»

Поздним вечером из гостей пара поехала домой в Юргинское. В ночь с 4 на 5 марта, как выяснили следователи, на почве ревности между молодоженами произошел конфликт. Алексей ударил Марину по лицу и убил хозяйственным ножом в сердце. Женщина скончалась от потери крови.

— В 8 часов утра мне позвонила начальница с работы и сказала: «Твой брат убил свою супругу». Я была в шоке, — рассказывает Любовь.

Сын Марины Андрей узнал о трагедии утром этого же дня. Он вспоминает, что 4 марта мама отправляла ему фото свидетельства о регистрации брака, и он пожелал ей «счастливой семейной жизни». По словам Андрея, в паре нередко случались конфликты.

— Мама всегда добродушная была. Мышки не обидит. Просто жизнь у нее не сложилась. Этого человека она очень сильно любила. Она ему постоянно продуктами забивала холодильник. Ревности было много с обеих сторон. В прошлом году был случай, когда мама пропала. На следующий день она только появилась в Сети. Он ее избил. И она говорила, что она так не может жить. На следующий день они всё же помирились: он на коленях умолял ее вернуться, — рассказал Андрей.

Андрей описывает маму как скромного и мягкого человека | Источник: Ирина Шарова / 72.RU Андрей описывает маму как скромного и мягкого человека | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Андрей описывает маму как скромного и мягкого человека

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Алексея осудили 17 июля в Тюмени. Дело рассматривал Екатеринбургский гарнизонный военный суд с участием военной прокуратуры Тюменского гарнизона. Алексея признали виновным в убийстве, 12 лет и 6 месяцев он проведет в исправительной колонии строгого режима. Военный заявил, что из колонии хотел бы отправиться на СВО.

Мужчина признал свою вину | Источник: Ирина Шарова / 72.RU Мужчина признал свою вину | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Мужчина признал свою вину

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

До этого мы рассказывали похожую историю. В Тюменской области военный пришел в отпуск и до смерти избил свою супругу.

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Анастасия МалышкинаАнастасия Малышкина
Анастасия Малышкина
Журналист 72.RU
Убийство СВО Убийство жены Муж-убийца
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Комментарии
1
Инженер1
4 минуты
Скрепный чел! Защитник дубайского скрепного мира.
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