НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +24

4 м/c,

с-в.

 747мм 74%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,09
EUR 91,78
Погиб экс-участник группы The Hatters
Теплоход-колесник в Ярославле
Проекты экс-главы дорожной компании
Новый предмет в школах
Учитель оставил школу и открыл бизнес
Когда дадут горячую воду
Возобновили скоростные водные рейсы
Погибла пятимесячная девочка
Продадут историческое здание
Подорожала учеба в ЯГМУ
Происшествия Может грозить до 12 лет: в Ярославской области суд арестовал сбившего коляску с младенцем водителя

Может грозить до 12 лет: в Ярославской области суд арестовал сбившего коляску с младенцем водителя

В ближайшее время 39-летнему мужчине предъявят обвинение

124
3 комментария
Подробности дела о гибели пятимесячной девочки | Источник: прокуратура Ярославской области / Telegram Подробности дела о гибели пятимесячной девочки | Источник: прокуратура Ярославской области / Telegram

Подробности дела о гибели пятимесячной девочки

Источник:

прокуратура Ярославской области / Telegram

22 июля в Ярославской области задержали водителя по делу об аварии, где погибла пятимесячная девочка. Как сообщили в пресс-службах прокуратуры и следственного комитета, подозреваемого в смертельной аварии отправили в СИЗО на два месяца.

«Ростовский межрайонный прокурор Ярослав Беланов поддержал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 39-летнему неоднократно судимому местному жителю», — указали в прокуратуре Ярославской области.

Напомним, вечером 20 июля в рабочем поселке Ишня Ростовского района мопедист врезался в семью с коляской. После аварии водитель скрылся с места аварии. Девочка погибла на руках у медиков.

В Ярославской области арестовали водителя мопеда, сбившего семью с коляской

Источник:

прокуратура Ярославской области / Telegram

Сразу после аварии было возбуждено уголовное дело по пункту б части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека с оставлением места его совершения). По этой статье может грозить до 12 лет лишения свободы.

39-летний водитель мопеда был задержан на следующий день после аварии. На допросе мужчина пояснил, что мопед одолжил у друга, чтобы доехать до магазина. Также он сказал, что пытался объехать семью.

«По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.

Как сообщили в прокуратуре, с учетом позиции прокурора суд отклонил ходатайство адвоката о домашнем аресте.

Появились кадры из суда

Источник:

прокуратура Ярославской области / Telegram

Делом о гибели пятимесячной девочки в Ярославской области заинтересовался глава следственного комитета России Бастрыкин.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Смертельное ДТП Погибшая девочка Суд Ростовский район
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
11 минут
Вообще любое преступление под алкоголем, наркотой или под нечто подобным должно автоматически рассматриваться как умышленное независимо от последствий противоправных действий.
Гость
20 минут
За езду без прав, в пьяном виде надо сурово наказывать.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Куда поехать летом? На Кудыкину гору! Туристка рассказала о путешествии в эту сказку
Анастасия Гусева
Мнение
«Увлечение на грани психиатрии». Обсуждаем коллекционные модели машин в масштабе 1:43
Артем Краснов
Мнение
«Оцените коррупционность идеи». Автодилеры предлагают задушить старые машины налогами и ТО
Артем Краснов
Мнение
«Что же вы все так беситесь?»: зумер жестко ответила на надоевшие упреки и пристыдила миллениалов
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
«Это признание себя терпилой и нытиком». Как увольняться с работы, чтобы тебя не прокляли, — 4 правила
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление