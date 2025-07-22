Может грозить до 12 лет: в Ярославской области суд арестовал сбившего коляску с младенцем водителя

Подробности дела о гибели пятимесячной девочки Источник: прокуратура Ярославской области / Telegram

22 июля в Ярославской области задержали водителя по делу об аварии, где погибла пятимесячная девочка. Как сообщили в пресс-службах прокуратуры и следственного комитета, подозреваемого в смертельной аварии отправили в СИЗО на два месяца.

«Ростовский межрайонный прокурор Ярослав Беланов поддержал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 39-летнему неоднократно судимому местному жителю», — указали в прокуратуре Ярославской области.

Напомним, вечером 20 июля в рабочем поселке Ишня Ростовского района мопедист врезался в семью с коляской. После аварии водитель скрылся с места аварии. Девочка погибла на руках у медиков.

В Ярославской области арестовали водителя мопеда, сбившего семью с коляской Источник: прокуратура Ярославской области / Telegram

Сразу после аварии было возбуждено уголовное дело по пункту б части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека с оставлением места его совершения). По этой статье может грозить до 12 лет лишения свободы.

39-летний водитель мопеда был задержан на следующий день после аварии. На допросе мужчина пояснил, что мопед одолжил у друга, чтобы доехать до магазина. Также он сказал, что пытался объехать семью.

«По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.

Как сообщили в прокуратуре, с учетом позиции прокурора суд отклонил ходатайство адвоката о домашнем аресте.

Появились кадры из суда Источник: прокуратура Ярославской области / Telegram