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Криминал Делом о гибели пятимесячной девочки в Ярославской области заинтересовался глава СК Бастрыкин

Делом о гибели пятимесячной девочки в Ярославской области заинтересовался глава СК Бастрыкин

Об этом рассказали в центральном аппарате ведомства

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1 комментарий
В ДТП погибла пятимесячная девочка | Источник: УМВД по Ярославской области / TelegramВ ДТП погибла пятимесячная девочка | Источник: УМВД по Ярославской области / Telegram

В ДТП погибла пятимесячная девочка

Источник:

УМВД по Ярославской области / Telegram

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о ДТП в Ярославской области, где погибла пятимесячная малышка.

«В средствах массовой информации сообщается, что вечером 20 июля 2025 года в поселке Ишня Ростовского района водитель мопеда наехал на пешеходов, а также на коляску, в которой находился пятимесячный ребенок. В результате аварии ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где скончался от полученных травм», — говорится в сообщении СК РФ.

Следователи начали расследование уголовного дела по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Ярославской области Александру Бессмельцеву доложить о ходе расследования.

По информации полицейских, мужчина на мопеде сбил семью — маму, папу и младенца в коляске. Они шли по левой обочине навстречу движения машин. Водитель мопеда сразу сбежал с места ДТП, но уже на следующий день его задержали. Отца малышки госпитализировали, а маму отправили лечиться домой.

На допросе подозреваемый пояснил, что мопед одолжил у друга, чтобы доехать до магазина. Он утверждал, что якобы пытался затормозить перед столкновением, но у него не вышло.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
ДТП Мопед Погиб младенец
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Комментарии
1
Гость
15 минут
Обочина-это не для безопасности пешеходов, а для удешевления. Результат печален.
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