ВСУ разбомбили жилую пятиэтажку в Херсонской области. Под завалами застряли люди

В городе Алешки Херсонской области обрушилась жилая пятиэтажка после авиаудара ВСУ. В здание попали две авиабомбы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Дом практически уничтожен. Под завалами остаются люди», — написал он в своем телеграм-канале.
Официальной информации о количестве пострадавших пока нет. Владимир Сальдо в своем сообщении добавил, что поисковые работы осложняются атаками дронов. Сколько авиасредств атаковали регион — пока также не раскрывается.
Мы обновим новость, как только поступит дополнительная информация.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;
какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда.
Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.