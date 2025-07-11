ВСУ разбомбили жилую пятиэтажку в Херсонской области. Под завалами застряли люди

Поиски пострадавших продолжаются Источник: Владимир Сальдо / Telegram

В городе Алешки Херсонской области обрушилась жилая пятиэтажка после авиаудара ВСУ. В здание попали две авиабомбы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Дом практически уничтожен. Под завалами остаются люди», — написал он в своем телеграм-канале.

Официальной информации о количестве пострадавших пока нет. Владимир Сальдо в своем сообщении добавил, что поисковые работы осложняются атаками дронов. Сколько авиасредств атаковали регион — пока также не раскрывается.

Мы обновим новость, как только поступит дополнительная информация.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда.

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.