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Происшествия ВСУ разбомбили жилую пятиэтажку в Херсонской области. Под завалами застряли люди

ВСУ разбомбили жилую пятиэтажку в Херсонской области. Под завалами застряли люди

Часть здания полностью разрушена

286
4 комментария
Поиски пострадавших продолжаются | Источник: Владимир Сальдо / TelegramПоиски пострадавших продолжаются | Источник: Владимир Сальдо / Telegram

Поиски пострадавших продолжаются

Источник:

Владимир Сальдо / Telegram

В городе Алешки Херсонской области обрушилась жилая пятиэтажка после авиаудара ВСУ. В здание попали две авиабомбы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Дом практически уничтожен. Под завалами остаются люди», — написал он в своем телеграм-канале.

Официальной информации о количестве пострадавших пока нет. Владимир Сальдо в своем сообщении добавил, что поисковые работы осложняются атаками дронов. Сколько авиасредств атаковали регион — пока также не раскрывается.

Мы обновим новость, как только поступит дополнительная информация.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда.

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

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Атака Бомба Пятиэтажка СВО
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Комментарии
4
Гость
56 минут
Затянем пояса потуже, заплатим побольше налогов, закроем ещё поликлиники, поднимим цены и всё отстроим ещё богаче и лучше 👏
Гость
20 минут
четвертый год, а всё только хуже
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