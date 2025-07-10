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Происшествия «Пытался звать на помощь»: под Ярославлем во время грозы мужчину придавило деревом

«Пытался звать на помощь»: под Ярославлем во время грозы мужчину придавило деревом

76.RU выяснил, в каком он сейчас состоянии

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Мужчину придавило деревом во время урагана | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramМужчину придавило деревом во время урагана | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Мужчину придавило деревом во время урагана

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Жители Ярославля до сих пор сообщают о жутких последствиях грозы, бушевавшей в регионе вечером 8 июля. Оказалось, что во время непогоды мужчину придавило деревом.

Пострадавшего обнаружили случайно в лесу за поселком Лесная Поляна в Ярославском районе вечером 9 июля.

«Был в изможденном состоянии. Как сообщает подписчик, с 6:30 утра пытался звать на помощь. Вдали от домов его случайно нашли», — говорится в посте телеграм-канала «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Пострадавшего передали в руки медикам. Как сообщили 76.RU в Министерстве здравоохранения Ярославской области, мужчина оказался в состоянии лечиться самостоятельно.

«Мужчина после осмотра был отправлен на амбулаторное лечение», — сообщили нам в региональном Минздраве.

Ранее мы сообщали, что ураган повалил огромное количество деревьев в лесу неподалеку от поселка Лесная Поляна. Непогода бушевала 8 июля. Ветер вырвал березы с корнем, а стволы сосен переломало.

В городе непогода тоже разгулялась не на шутку. В Дзержинском районе на 12-летнего мальчика упал бетонный столб. Инцидентом заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин.

Вечером 9 июля в Ярославле тоже началась гроза. В онлайн-трансляции мы показывали последствия стихии.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
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