«Пытался звать на помощь»: под Ярославлем во время грозы мужчину придавило деревом

Мужчину придавило деревом во время урагана Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Жители Ярославля до сих пор сообщают о жутких последствиях грозы, бушевавшей в регионе вечером 8 июля. Оказалось, что во время непогоды мужчину придавило деревом.

Пострадавшего обнаружили случайно в лесу за поселком Лесная Поляна в Ярославском районе вечером 9 июля.

«Был в изможденном состоянии. Как сообщает подписчик, с 6:30 утра пытался звать на помощь. Вдали от домов его случайно нашли», — говорится в посте телеграм-канала «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Пострадавшего передали в руки медикам. Как сообщили 76.RU в Министерстве здравоохранения Ярославской области, мужчина оказался в состоянии лечиться самостоятельно.

«Мужчина после осмотра был отправлен на амбулаторное лечение», — сообщили нам в региональном Минздраве.

Ранее мы сообщали, что ураган повалил огромное количество деревьев в лесу неподалеку от поселка Лесная Поляна. Непогода бушевала 8 июля. Ветер вырвал березы с корнем, а стволы сосен переломало.

В городе непогода тоже разгулялась не на шутку. В Дзержинском районе на 12-летнего мальчика упал бетонный столб. Инцидентом заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин.