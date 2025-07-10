«Пытался звать на помощь»: под Ярославлем во время грозы мужчину придавило деревом

Жители Ярославля до сих пор сообщают о жутких последствиях грозы, бушевавшей в регионе вечером 8 июля. Оказалось, что во время непогоды мужчину придавило деревом.
Пострадавшего обнаружили случайно в лесу за поселком Лесная Поляна в Ярославском районе вечером 9 июля.
«Был в изможденном состоянии. Как сообщает подписчик, с 6:30 утра пытался звать на помощь. Вдали от домов его случайно нашли», — говорится в посте телеграм-канала «Подслушано в Ярославле! (18+)».
Пострадавшего передали в руки медикам. Как сообщили 76.RU в Министерстве здравоохранения Ярославской области, мужчина оказался в состоянии лечиться самостоятельно.
«Мужчина после осмотра был отправлен на амбулаторное лечение», — сообщили нам в региональном Минздраве.
Ранее мы сообщали, что ураган повалил огромное количество деревьев в лесу неподалеку от поселка Лесная Поляна. Непогода бушевала 8 июля. Ветер вырвал березы с корнем, а стволы сосен переломало.
В городе непогода тоже разгулялась не на шутку. В Дзержинском районе на 12-летнего мальчика упал бетонный столб. Инцидентом заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин.
Вечером 9 июля в Ярославле тоже началась гроза. В онлайн-трансляции мы показывали последствия стихии.