На Ярославль надвигается мощный ураган: рассказываем, что творится в городе. Онлайн-трансляция

В Министерстве региональной безопасности выпускали экстренное предупреждение, что после 15:00 9 июля в Ярославле и области ожидается гроза, в отдельных районах с ливнем и градом. Кроме того, прогнозируется усиление порывов ветра до 15–20 м/с.

По данным специалистов, непогода продержится в регионе до 06:00 10 июля.

«Во время грозы не пользуйтесь электроприборами и мобильным телефоном! Избегайте нахождения на открытой местности и около водоемов. Телефон экстренных служб: 112», — уточнили в Министерстве.