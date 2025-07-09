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Лето Онлайн-трансляция На Ярославль надвигается мощный ураган: рассказываем, что творится в городе. Онлайн-трансляция

На Ярославль надвигается мощный ураган: рассказываем, что творится в городе. Онлайн-трансляция

Ранее местных жителей предупреждали о непогоде

1 789
8 комментариев

Вечером 9 июля в Ярославле резко испортилась погода. В соцсетях вирусятся фото с черными тучами, которые надвигаются на город со стороны НПЗ.

Ранее ярославцев предупреждали об усилении ветра и грозе. В этой онлайн-трансляции будем следить за тем, как город переживает непогоду.

Кристина Геворкян

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Кристина Геворкян
Источник:

читатель 76.RU

Автобус въехал в столб на Ленинградском проспекте.

«ДТП случилось далеко от остановки „ТЦ «Омега»“», — сообщает читатель 76.RU.

Подробности происшествия запросили в полиции.

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Кристина Геворкян

Город погрузился во тьму. Кадры будто из фильма ужасов.

Источник:

читатель 76.RU

Источник:

читатель 76.RU

На Ярославль надвигается мощный ураган: рассказываем, что творится в городе. Онлайн-трансляция | Источник: читатель 76.RUНа Ярославль надвигается мощный ураган: рассказываем, что творится в городе. Онлайн-трансляция | Источник: читатель 76.RU
Источник:

читатель 76.RU

А где вас застала непогода?

Я дома
Еду домой
На работе
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Кристина Геворкян

В разных районах города уже вовсю гремит гром, а где-то — заливает.

Источник: читатель 76.RUИсточник: читатель 76.RU
Источник: читатель 76.RUИсточник: читатель 76.RU
Источник: читатель 76.RUИсточник: читатель 76.RU
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

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Кристина Геворкян
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Кристина Геворкян

В Министерстве региональной безопасности выпускали экстренное предупреждение, что после 15:00 9 июля в Ярославле и области ожидается гроза, в отдельных районах с ливнем и градом. Кроме того, прогнозируется усиление порывов ветра до 15–20 м/с.

По данным специалистов, непогода продержится в регионе до 06:00 10 июля.

«Во время грозы не пользуйтесь электроприборами и мобильным телефоном! Избегайте нахождения на открытой местности и около водоемов. Телефон экстренных служб: 112», — уточнили в Министерстве.

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Комментарии
8
Гость
24 минуты
Надеюсь не как вчера а то деревьев мало осталось.
Гость
20 минут
Может эти ураганы, тайное оружие укоаины или нато
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