На Ярославль надвигается мощный ураган: рассказываем, что творится в городе. Онлайн-трансляция

Вечером 9 июля в Ярославле резко испортилась погода. В соцсетях вирусятся фото с черными тучами, которые надвигаются на город со стороны НПЗ.
Ранее ярославцев предупреждали об усилении ветра и грозе. В этой онлайн-трансляции будем следить за тем, как город переживает непогоду.
Автобус въехал в столб на Ленинградском проспекте.
«ДТП случилось далеко от остановки
Подробности происшествия запросили в полиции.
Город погрузился во тьму. Кадры будто из фильма ужасов.
А где вас застала непогода?
В разных районах города уже вовсю гремит гром, а где-то — заливает.
В Министерстве региональной безопасности выпускали экстренное предупреждение, что после 15:00 9 июля в Ярославле и области ожидается гроза, в отдельных районах с ливнем и градом. Кроме того, прогнозируется усиление порывов ветра до 15–20 м/с.
По данным специалистов, непогода продержится в регионе до 06:00 10 июля.
«Во время грозы не пользуйтесь электроприборами и мобильным телефоном! Избегайте нахождения на открытой местности и около водоемов. Телефон экстренных служб: 112», — уточнили в Министерстве.