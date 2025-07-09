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Происшествия «Тысячи деревьев погубило»: фотограф показал ужасающие последствия урагана в лесу под Ярославлем

«Тысячи деревьев погубило»: фотограф показал ужасающие последствия урагана в лесу под Ярославлем

Сосны и березы переломало ветром

2 034
10 комментариев
Под Ярославлем ветер переломал сотни деревьев в лесу | Источник: Александр Давидик / TelegramПод Ярославлем ветер переломал сотни деревьев в лесу | Источник: Александр Давидик / Telegram

Под Ярославлем ветер переломал сотни деревьев в лесу

Источник:

Александр Давидик / Telegram

Ураган, бушевавший в регионе вечером 8 июля, проредил лес в поселке Лесные Поляны под Ярославлем. Огромное количество деревьев переломало ветром. Фотограф Александр Давидик показал последствия непогоды в своем телеграм-канале.

На кадрах видно поваленные и поломанные сосны и березы. По словам фотографа, их счет исчисляется тысячами.

«Тысячи деревьев погубило, даже не счесть… Разгребать это очень долго теперь. Много таких же очагов о которых узнают позже, они прямо в середине леса и вряд ли там ходят», — написал он в посте.

Многие деревья оказались поломаны | Источник: Александр Давидик / TelegramМногие деревья оказались поломаны | Источник: Александр Давидик / Telegram

Многие деревья оказались поломаны

Источник:

Александр Давидик / Telegram

Сосны вперемешку с березами падали друг на друга | Источник: Александр Давидик / TelegramСосны вперемешку с березами падали друг на друга | Источник: Александр Давидик / Telegram

Сосны вперемешку с березами падали друг на друга

Источник:

Александр Давидик / Telegram

Из земли остались торчать обломки стволов деревьев | Источник: Александр Давидик / TelegramИз земли остались торчать обломки стволов деревьев | Источник: Александр Давидик / Telegram

Из земли остались торчать обломки стволов деревьев

Источник:

Александр Давидик / Telegram

Мы запросили информацию в Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области о том, будет ли проведен мониторинг на территории, и какие меры будут принимать специалисты. Ответ опубликуем

Видео с последствиями непогоды

Источник:

Александр Давидик / Telegram

Деревья вырывало с корнями | Источник: Александр Давидик / TelegramДеревья вырывало с корнями | Источник: Александр Давидик / Telegram

Деревья вырывало с корнями

Источник:

Александр Давидик / Telegram

Так выглядят последствия урагана с высоты | Источник: Александр Давидик / TelegramТак выглядят последствия урагана с высоты | Источник: Александр Давидик / Telegram

Так выглядят последствия урагана с высоты

Источник:

Александр Давидик / Telegram

Гроза начала бушевать в Ярославле вечером 8 июля. Ветер сносил крыши, остановки, столбы и деревья. Часть улиц ушла под воду, и не обошлось без ЧП. На проспекте Дзержинского на 12-летнего мальчика рухнули дерево и столб. Ребенка госпитализировали.

Жители нескольких районов остались без электричества из-за оборванных проводов. Мы показывали последствия мощной грозы, разгулявшейся в Ярославской области.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Ветер Ураган Последствия непогоды
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Комментарии
10
Гость
1 час
А у Давидика есть разрешение на запуск дрона?
Гость
1 час
Последствия вырубки деревьев в Сибири покажите , а это так мелочи .
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