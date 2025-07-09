«Тысячи деревьев погубило»: фотограф показал ужасающие последствия урагана в лесу под Ярославлем

Под Ярославлем ветер переломал сотни деревьев в лесу Источник: Александр Давидик / Telegram

Ураган, бушевавший в регионе вечером 8 июля, проредил лес в поселке Лесные Поляны под Ярославлем. Огромное количество деревьев переломало ветром. Фотограф Александр Давидик показал последствия непогоды в своем телеграм-канале.

На кадрах видно поваленные и поломанные сосны и березы. По словам фотографа, их счет исчисляется тысячами.

«Тысячи деревьев погубило, даже не счесть… Разгребать это очень долго теперь. Много таких же очагов о которых узнают позже, они прямо в середине леса и вряд ли там ходят», — написал он в посте.

Многие деревья оказались поломаны Источник: Александр Давидик / Telegram

Сосны вперемешку с березами падали друг на друга Источник: Александр Давидик / Telegram

Из земли остались торчать обломки стволов деревьев Источник: Александр Давидик / Telegram

Мы запросили информацию в Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области о том, будет ли проведен мониторинг на территории, и какие меры будут принимать специалисты. Ответ опубликуем

Видео с последствиями непогоды Источник: Александр Давидик / Telegram

Деревья вырывало с корнями Источник: Александр Давидик / Telegram

Так выглядят последствия урагана с высоты Источник: Александр Давидик / Telegram

Гроза начала бушевать в Ярославле вечером 8 июля. Ветер сносил крыши, остановки, столбы и деревья. Часть улиц ушла под воду, и не обошлось без ЧП. На проспекте Дзержинского на 12-летнего мальчика рухнули дерево и столб. Ребенка госпитализировали.