Праздничный фейерверк превратился во взрыв на свадьбе в Подмосковье: новости 23 июня

На торжестве неправильно сработала пиротехника Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 23 июня.

Лев едва не разорвал директора знаменитого парка

В Крыму на директора знаменитого парка львов «Тайган» Олега Зубкова напал лев. Мужчина смог сам выйти из закрытой клетки, но потерял сознание. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Видео с места ЧП Источник: РИА Новости / Telegram

Лев разорвал Зубкову трахею. Также у него повреждены мышцы шеи и оторвана большая грудная мышца слева. Врачи провели ему операцию, которая длилась три часа. Теперь жизни директора парка уже ничего не угрожает.

Россиянам напомнили о возможности получать две пенсии

В России получать две пенсии одновременно нельзя. Чаще всего если есть право на получение двух разных выплат, то приходится выбирать только одну из них. Однако существует ряд исключений.

Если у вас есть накопительная пенсия, то ее никто не имеет право отобрать. Ограничения ее не могут коснуться.

Также по две пенсии могут получать особые категории граждан. Они перечислены в законе «О государственном пенсионном обеспечении». Среди них:

граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, — они могут получать пенсию по инвалидности и страховую по старости;

участники Великой Отечественной войны (также пенсию по инвалидности и страховую по старости);

родители военных-срочников, которые погибли в период прохождения военной службы (или из-за травмы, полученной на службе). Для них есть несколько вариантов сразу двух пенсий: например, пенсия по случаю потери кормильца и социальная пенсия;

в аналогичном случае: вдовы военных-призывников, которые не вступили в новый брак, и их дети-инвалиды. Например, они могут получать вместе пенсию по случаю потери кормильца и пенсию за выслугу лет (по инвалидности);

космонавты. Один из вариантов для них — это пенсия за выслугу лет вместе со страховой пенсией по старости.

На анапские пляжи принесло мусор из Турции

Волонтеры в ходе уборки песка от мазута на территории природного парка «Анапская пересыпь» обнаружили мусор, который принесло течением из Турции, сообщил на ПМЭФ сопредседатель Всероссийского движения «Экосистема» Андрей Руднев.

Там занимались очисткой песка от мазута, но еще и проводили различные исследования, рекогносцировку местности, создали карту территории. Специалисты выявили большое количество твердых бытовых отходов.

«Параллельно с мазутом мы собрали мусор, который был в том числе и турецкий. Было видно, что это турецкая упаковка», — сказал Руднев в беседе с РИА Новости.

Россияне смогут ездить в новые страны без визы

Россия планирует в 2025 году отменить визы с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

Соглашение с Мьянмой почти готово. Вероятно, его подпишут на ВЭФ (Восточном экономическом форуме). Также в высокой степени проработки проекты соглашений с Иорданией и Бахрейном. По словам Кондратьева, для РФ принципиально важно заключить безвизовое соглашение с Саудовской Аравией и Малайзией. Оно позволит увеличить турпоток из этих стран до двух-трех раз, добавил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития в интервью ТАСС.

В России анонсировали появление новых учебников

Единые учебники по всем предметам появятся в российских школах в следующем году. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Минпросвещения с академией наук сейчас ведут очень большую работу по созданию единого пула учебников. В 2026 году они будут уже доступны в школах», — рассказал он в беседе с РИА Новости.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявлял, что сейчас готовятся учебники по физике, химии и биологии. Кроме того, министерство совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) подготовит материалы для углубленного изучения естественно-научных предметов.

Россиян предупредили о риске появления радиоактивных продуктов из-за Ирана

Удары по ядерным объектам в Иране могут привести к радиационному заражению продукции, выращиваемой как у них в стране, так и на близлежащих территориях. Об этом рассказал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Он отметил, что Иран производит большие объемы растительной и животноводческой продукции. В случае загрязнения территорий в результате повреждений атомных объектов Россия будет вынуждена проверять поступающую продукцию на радиацию, подчеркнул Данкверт.

В России планируют полностью запретить продажу вейпов

В Госдуму внесут законопроект о полном запрете на продажу вейпов и электронных сигарет. Авторами проекта стали лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

«Граждан, а это чаще всего продавцы табачных лавок, нужно штрафовать на сумму от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, штраф для юрлиц должен составить от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. За продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним штрафы должны быть еще больше: для физлиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц — от 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей», — пояснил Миронов в беседе с РИА Новости.

Школьникам помогут готовиться к ЕГЭ

В открытых вариантах ЕГЭ напротив каждого задания появится информация, в каком классе должна была изучаться та или иная тема. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Впервые в августе этого года, когда ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений. — Прим. ред.) будет публиковать демоверсии, мы постараемся еще один миф вокруг ЕГЭ, вокруг контрольно-измерительных материалов убрать, который существует в обществе. В демоверсиях по всем предметам напротив каждого примерного задания будет написано, в каком классе выпускник проходил эту тему и в какой раздел надо смотреть, чтобы повторить этот материал, готовясь к ЕГЭ», — приводит слова Музаева РИА Новости.

По его словам, данные изменения облегчат ученикам подготовку к экзамену. Также это поможет доказать, что в ЕГЭ нет заданий, которые выходят за рамки школьной программы.

В Сирии атаковали военную базу США

Военная база США в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии подверглась атаке. Об этом сообщает иранское госагентство Mehr со ссылкой на источники.

По данным службы Al Maalomah, инцидент произошел утром 23 июня, объект был атакован минометным снарядом. Однако не уточняется, кем и откуда он был запущен. После обстрела в воздух подняли несколько американских вертолетов.

Газета The New York Times со ссылкой на источники из разведки писала, что союзники Ирана готовятся атаковать американские военные базы в Ираке и Сирии. На этом фоне американские войска, расположенные на военных базах в Ближневосточном регионе, приведены в состояние повышенной боевой готовности, рассказал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Умер участник группы «АукцЫон» Юрий Парфенов

Джазовый музыкант, участник группы «АукцЫон» Юрий Парфенов умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщается на странице группы во «ВКонтакте»

«Умер Юра Парфенов. Осиротели в одночасье», — говорится в сообщении.

Юрий Парфенов — лауреат международных джазовых фестивалей, в том числе в Баку, Ялте и Сочи. В 1997 году был удостоен звания заслуженного артиста России. В «АукцЫоне» он играл почти пятнадцать лет, став участников коллектива в 2011 году.

Медведь напал на людей на Сахалине

Медведь напал на группу людей на Сахалине, двое мужчин погибли. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Сахалинской области.

По предварительным данным, ЧП произошло в лесном массиве, в районе скульптуры «Три оленя». По данным регионального МЧС, люди находились в 50–70 метрах от трассы. Один человек смог отбиться и убежал, второго зверь успел ранить.

Прибывшие спасатели отпугнули хищника и помогли эвакуировать пострадавшего. Но спасти мужчину не удалось, он умер в машине скорой помощи. Недалеко от места произошедшего охотоведы обнаружили тело еще одного мужчины. Также навстречу спасателям выбежали еще два человека, которые убегали от зверя. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц».

Фейерверк превратился во взрыв на свадьбе в Подмосковье

На свадебной церемонии в Долгопрудном фейерверк пошел не по плану. Вместо красивого салюта в небе огненными залпами обдало всех собравшихся, сообщает SHOT. Присутствующие получили ожоги, царапины и синяки. У невесты подпалились волосы и платье.

Источник: SHOT / Telegram