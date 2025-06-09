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Происшествия Мэра Красноярска Владислава Логинова задержали

Мэра Красноярска Владислава Логинова задержали

В администрации идут обыски

1 713
11 комментариев
Владислава Логинова исключили из Госсовета | Источник: Артем Ленц / NGS24.RU Владислава Логинова исключили из Госсовета | Источник: Артем Ленц / NGS24.RU

Владислава Логинова исключили из Госсовета

Источник:

Артем Ленц / NGS24.RU

Мэра Красноярска Владислава Логинова задержали сегодня, 9 июня, утром. Об этом сообщил источник наших коллег из NGS24.RU в силовых структурах. Также информацию подтвердили источники в администрации и в правоохранительных органах.

В настоящий момент проводятся обыски в администрации города. От источника NGS24.RU стало известно, что мэр задержан за взятку в особо крупном размере. Официальных комментариев по делу пока мало.

Делом занимается центральный аппарат Следственного комитета России. В региональном ведомстве от комментариев воздерживаются. В правительстве Красноярского края так же, как и в мэрии, не комментируют задержание мэра Владислава Логинова.

Еще вчера, 8 июня, в День города, Владислав Логинов появлялся на публике. Он дарил букет хедлайнеру праздника Пелагее.

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Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Мэр Задержание Красноярск
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Комментарии
11
Ivan Laptev1998
9 июня, 10:53
Видимо товарищь мэр забыл закинуть лавэ в следком…..все себе прихватил
Гость
9 июня, 07:19
Местное самоуправление можно кошмарить и выплёскивать на них народный гнев, на федералов и выше - ни ни
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