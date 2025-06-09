Мэра Красноярска Владислава Логинова задержали сегодня, 9 июня, утром. Об этом сообщил источник наших коллег из NGS24.RU в силовых структурах. Также информацию подтвердили источники в администрации и в правоохранительных органах.
В настоящий момент проводятся обыски в администрации города. От источника NGS24.RU стало известно, что мэр задержан за взятку в особо крупном размере. Официальных комментариев по делу пока мало.
Делом занимается центральный аппарат Следственного комитета России. В региональном ведомстве от комментариев воздерживаются. В правительстве Красноярского края так же, как и в мэрии, не комментируют задержание мэра Владислава Логинова.
Еще вчера, 8 июня, в День города, Владислав Логинов появлялся на публике. Он дарил букет хедлайнеру праздника Пелагее.