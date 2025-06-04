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Происшествия В Ярославле загорелся цех крупного завода. Видео

В Ярославле загорелся цех крупного завода. Видео

Первые подробности от МЧС

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5 комментариев
В МЧС рассказали, что горело ночью в Ярославле | Источник: МЧС России / TelegramВ МЧС рассказали, что горело ночью в Ярославле | Источник: МЧС России / Telegram

В МЧС рассказали, что горело ночью в Ярославле

Источник:

МЧС России / Telegram

В ночь на среду, 4 июня, в Ярославле случился пожар на территории Ярославского моторного завода. Как сообщили в пресс-службе МЧС, огонь появился в цехе 12-цилиндровых двигателей ЯМЗ на проспекте Октября, 79.

«К месту пожара высланы силы и средства согласно расписанию выезда. 03:20 — локализация, 03:44 — ликвидация открытого горения. Пострадавших нет», — сообщили в сводке спасателей.

Судя по кадрам с места событий, для тушения привлекали автолестницу. Всего на месте работали 50 спасателей и 16 единиц техники.

В Ярославле загорелся цех на ЯМЗ

Источник:

МЧС России / Telegram

Как уточнили 76.RU на предприятии, произошло возгорание двигателя во время испытаний. Огонь охватил один из боксов.

«На работе предприятия пожар не отразится», — сообщили на заводе.

Общая площадь цеха составляет 400 квадратных метров. Сотрудники МЧС устанавливают обстоятельства ЧП. Открытое горение ликвидировано.

Обновление на 8:12.

В МЧС сообщили о полной ликвидации возгорания.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Пожар МЧС ЯМЗ ЧП
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Комментарии
5
Гость
1 час
Эм... а у них на стенде в боксе разве не должна быть система пожаротушения на случай таких конфузов?
Гость
2 часа
Молодцы! Спасибо за работу!
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