В Ярославле загорелся цех крупного завода. Видео

В ночь на среду, 4 июня, в Ярославле случился пожар на территории Ярославского моторного завода. Как сообщили в пресс-службе МЧС, огонь появился в цехе 12-цилиндровых двигателей ЯМЗ на проспекте Октября, 79.
«К месту пожара высланы силы и средства согласно расписанию выезда. 03:20 — локализация, 03:44 — ликвидация открытого горения. Пострадавших нет», — сообщили в сводке спасателей.
Судя по кадрам с места событий, для тушения привлекали автолестницу. Всего на месте работали 50 спасателей и 16 единиц техники.
Как уточнили 76.RU на предприятии, произошло возгорание двигателя во время испытаний. Огонь охватил один из боксов.
«На работе предприятия пожар не отразится», — сообщили на заводе.
Общая площадь цеха составляет 400 квадратных метров. Сотрудники МЧС устанавливают обстоятельства ЧП. Открытое горение ликвидировано.
Обновление на 8:12.
В МЧС сообщили о полной ликвидации возгорания.