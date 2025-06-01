НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 751мм 46%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,62
EUR 89,25
Почему не работает интернет
Гид по отдыху в России
SHAMAN — о свадьбе с ярославной
Как изменилась Волга после обмеления
Скандал в детсаде
Как отдыхаем в июне
Переговоры России и Украины
Прогноз на июнь
Устроили драку в центре
Как защитить кожу от солнца
Происшествия Подробности Ярославский губернатор высказался об обрушении мостов в Брянской и Курской областях

Ярославский губернатор высказался об обрушении мостов в Брянской и Курской областях

Михаил Евраев пообещал помощь регионам, где произошли трагедии

4 934
21 комментарий
В Брянской и Курской областях обрушились мосты | Источник: Михаил Евраев / TelegramВ Брянской и Курской областях обрушились мосты | Источник: Михаил Евраев / Telegram

В Брянской и Курской областях обрушились мосты

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев высказался об обрушении мостов в Брянской и Курской областях. Он выразил соболезнования и пообещал необходимую помощь регионам, где произошли железнодорожные катастрофы.

«Большая трагедия в Брянской и Курской областях. В результате вражеских диверсий и обрушения мостов потерпели крушение два поезда — пассажирский и грузовой. Есть пострадавшие и погибшие. Готовы оказать всю необходимую помощь. Глубокие соболезнования родным погибших. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Уверен, что такие преступления не останутся безнаказанными», — говорится в посте Михаила Евраева в его телеграм-канале.

Во время ЧП погибли люди | Источник: Михаил Евраев / TelegramВо время ЧП погибли люди | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Во время ЧП погибли люди

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

В ночь на 1 июня в Брянской области обрушился мост. В этот момент под ним проезжал пассажирский поезд Климов — Москва, из-за ЧП он сошел с рельсов. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что есть погибшие и раненые. А также озвучил предварительную причину ЧП, сообщив, что это был подрыв моста.

Еще одно обрушение произошло в Курской области. Часть грузового локомотива рухнула вниз на автомобильную дорогу. Подробности о происшествии рассказал в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он уточнил, что после падения тепловоз загорелся.

Наши коллеги ведут онлайн-трансляцию, где оперативно публикуют всю имеющуюся информацию о ЧП.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Поезд Мост Обрушение Брянская область Курская область Михаил Евраев
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY8
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
21
Гость
1 июня, 14:13
ЯРОСЛАВЛЮ ОН ПОМОЧЬ НЕ ХОЧЕТ?
Гость
1 июня, 12:14
Нам в Ярославской области не помешало бы проверки мостов проводить ,на предмет минирования и не только мостов
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Студентка педвуза рассказала, почему передумала быть школьным учителем
Ирина М.
Учитель-практикант
Мнение
Куда бежать и что делать, если украли велосипед? Грустная колонка журналистки
Мария Лобанова
Мнение
Балтийское или Черное море? Туристка побывала в Калининграде, Сочи и Абхазии и сделала выбор, где лучше
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
Голодаем либо доедаем за детьми. 10 привычек, которые не дают нам похудеть
Марина Иванова
Мнение
«Она наша!»: блогер съездил на концерт Леди Гаги в Сингапур и остался в восторге
Максим Лутчак
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление