Ярославский губернатор высказался об обрушении мостов в Брянской и Курской областях

В Брянской и Курской областях обрушились мосты Источник: Михаил Евраев / Telegram











Губернатор Ярославской области Михаил Евраев высказался об обрушении мостов в Брянской и Курской областях. Он выразил соболезнования и пообещал необходимую помощь регионам, где произошли железнодорожные катастрофы.

«Большая трагедия в Брянской и Курской областях. В результате вражеских диверсий и обрушения мостов потерпели крушение два поезда — пассажирский и грузовой. Есть пострадавшие и погибшие. Готовы оказать всю необходимую помощь. Глубокие соболезнования родным погибших. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Уверен, что такие преступления не останутся безнаказанными», — говорится в посте Михаила Евраева в его телеграм-канале.

Во время ЧП погибли люди Источник: Михаил Евраев / Telegram











В ночь на 1 июня в Брянской области обрушился мост. В этот момент под ним проезжал пассажирский поезд Климов — Москва, из-за ЧП он сошел с рельсов. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что есть погибшие и раненые. А также озвучил предварительную причину ЧП, сообщив, что это был подрыв моста.

Еще одно обрушение произошло в Курской области. Часть грузового локомотива рухнула вниз на автомобильную дорогу. Подробности о происшествии рассказал в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он уточнил, что после падения тепловоз загорелся.