Три теракта на ж/д путях за один день: хроника подрывов в Брянской и Курской областях

В Брянской области обрушился мост: пострадали несколько автомобилей, с рельсов сошел пассажирский поезд Климов — Москва, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате ЧП есть пострадавшие, их точное количество неизвестно.

Рассказываем всё, что известно о ЧП.