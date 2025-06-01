Три теракта на ж/д путях за один день: хроника подрывов в Брянской и Курской областях

В Брянской области обрушился мост: пострадали несколько автомобилей, с рельсов сошел пассажирский поезд Климов — Москва, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате ЧП есть пострадавшие, их точное количество неизвестно.
Рассказываем всё, что известно о ЧП.
МЧС направило дополнительные пожарно-спасательные отряды и технику на место ЧП. Их коллеги уже работают с пострадавшими и оказывают им необходимую помощь, сообщили в ведомстве.
«В район проведения работ направлены дополнительные силы МЧС России, аварийно-спасательное оборудование, а также световые башни для работ ночью», — рассказали в МЧС.
Транспортная прокуратура Москвы организовала проверку по факту случившегося.
«В результате происшествия был поврежден пассажирский поезд сообщением Климово — Москва. Соблюдение прав пассажиров железнодорожного транспорта на контроле прокуратуры», — заявили в ведомстве
В МЖД сообщили, что инцидент произошел в 22:44 на перегоне Пильшино — Выгоничи в Брянской области.
«Произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда № 86 сообщением Климов — Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта», — подчеркнули в МЖД.
Для ликвидации последствий направили восстановительные поезда. На движение других поездов произошедшее не влияет, уточнили в МЖД.
Что известно о ЧП к этой минуте
Что известно к этой минуте:
В 22:44 возле поселка Выгоничи рухнул мост. В это время там проезжал пассажирский поезд из Климова в Москву;
поезд врезался в рухнувшее строение моста и сошел с рельсов;
в результате ЧП есть пострадавшие, их точное количество уточняется. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на Центр медицинских катастроф, машинист поезда погиб, один ребенок находится в тяжелом состоянии;
как сообщили в МЖД, обрушение произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта;
РЖД создали оперативный штаб, МЧС работают на месте ЧП;
прокуратура организовала проверку по факту повреждения инфраструктуры.
Движение автомобилей на участке автодороги А-240 в Брянской области закрыли из-за разрушения путепровода над ж/д путями, сообщает Росавтодор.
На базе Ситуационного центра Минтранса создали оперштаб для координации действий с РЖД и МЧС, сообщили в ведомстве. Связаться с оперштабом можно по номеру +7 (495) 249-03-09.
Спасатели продолжают работу на месте ЧП. Основные усилия направлены на поиск и деблокирование людей. Часть сотрудников ведомства разбирает поврежденные фрагменты вагонов.
В МЧС уточнили, что всех пассажиров пострадавшего при обрушении моста поезда направят в развернутый пункт временного размещения.
Власти Брянской области по решению медиков готовы организовать перевозку тяжело пострадавших санавиацией в Москву. Все соответствующие распоряжения сделаны, сообщил губернатор Богомаз.
В первую очередь, речь идет о полугодовалом ребенке, который находится в тяжелом состоянии.
При этом точное количество пострадавших до сих пор неизвестно.
Как пишет «Фонтанка», по предварительным данным, на месте обрушения моста обнаружили тела четверых погибших. По информации наших коллег, это два члена локомотивной бригады и два пассажира поезда.
В больницы доставили 17 пострадавших
В медорганизации Брянской области доставлены 17 пострадавших, в том числе ребенок, двое из них в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве РФ.
Число пострадавших увеличилось до 31
По уточненной информации МЧС, при ЧП в Брянской области пострадал 31 человек, из них 3 погибли, 28 — направлены в лечебные учреждения.
К ликвидации последствий аварии привлечены порядка 180 специалистов и 60 единиц техники. Помимо этого необходимую помощь оказывает проездная бригада РЖД.
Что происходит на месте ЧП, мы показали в отдельной публикации.
Сотрудники Ведомственной охраны ж/д транспорта выехали к месту схода вагонов в Брянской области, сообщили в Росжелдоре.
На месте ЧП продолжается разбор завалов.
Телефоны горячих линий
Получить информацию, связанную с происшествием в Брянской области, вы можете по следующим номерам телефонов:
горячая линия оперштаба, созданного Минтрансом и МЧС: 8 495 249-03-09;
центр поддержки клиентов РЖД: 8 800 775-00-00.
Погибли семь человек
В результате ЧП под Брянском погибли семь человек, об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«В медорганизации Брянской области доставлены 30 пострадавших, в том числе двое детей», — сообщил он.
Отмечается, что один их малышей находится в тяжелом состоянии. На месте происшествия работали 16 бригад скорой помощи и медицины катастроф, а также автобусы для доставки в пункты временного размещения.
Аварийно-спасательные работы на месте продолжаются.
Пассажиры поезда эвакуированы в пункт временного размещения на станции Выгоничи. Оттуда их на автобусах доставляют на вокзал Брянск-Орловский.
«Они смогут продолжить свою поездку на специально сформированном резервном поезде Брянск — Москва. Пассажиров обеспечат питанием и водой. В пути их будут сопровождать медицинские бригады», — сообщили в РЖД.