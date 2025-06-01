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Три теракта на ж/д путях за один день: хроника подрывов в Брянской и Курской областях

Собрали все, что известно о рухнувших мостах и взорванном перегоне

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3 комментария

В Брянской области обрушился мост: пострадали несколько автомобилей, с рельсов сошел пассажирский поезд Климов — Москва, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате ЧП есть пострадавшие, их точное количество неизвестно.

Рассказываем всё, что известно о ЧП.

Елена Халматова

МЧС направило дополнительные пожарно-спасательные отряды и технику на место ЧП. Их коллеги уже работают с пострадавшими и оказывают им необходимую помощь, сообщили в ведомстве.

«В район проведения работ направлены дополнительные силы МЧС России, аварийно-спасательное оборудование, а также световые башни для работ ночью», — рассказали в МЧС.

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Елена Халматова

Транспортная прокуратура Москвы организовала проверку по факту случившегося.

«В результате происшествия был поврежден пассажирский поезд сообщением Климово — Москва. Соблюдение прав пассажиров железнодорожного транспорта на контроле прокуратуры», — заявили в ведомстве

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Елена Халматова

В МЖД сообщили, что инцидент произошел в 22:44 на перегоне Пильшино — Выгоничи в Брянской области.

«Произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда № 86 сообщением Климов — Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта», — подчеркнули в МЖД.

Для ликвидации последствий направили восстановительные поезда. На движение других поездов произошедшее не влияет, уточнили в МЖД.

В МЖД сообщили, что ЧП произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта

Источник:

Осторожно, новости / T.me

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Елена Халматова

Что известно о ЧП к этой минуте

Что известно к этой минуте:

  • В 22:44 возле поселка Выгоничи рухнул мост. В это время там проезжал пассажирский поезд из Климова в Москву;

  • поезд врезался в рухнувшее строение моста и сошел с рельсов;

  • в результате ЧП есть пострадавшие, их точное количество уточняется. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на Центр медицинских катастроф, машинист поезда погиб, один ребенок находится в тяжелом состоянии;

  • как сообщили в МЖД, обрушение произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта;

  • РЖД создали оперативный штаб, МЧС работают на месте ЧП;

  • прокуратура организовала проверку по факту повреждения инфраструктуры.

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Елена Халматова

Движение автомобилей на участке автодороги А-240 в Брянской области закрыли из-за разрушения путепровода над ж/д путями, сообщает Росавтодор.

Движение автомобилей на участке автодороги А-240 закрыли | Источник: BAZA / T.meДвижение автомобилей на участке автодороги А-240 закрыли | Источник: BAZA / T.me

Движение автомобилей на участке автодороги А-240 закрыли

Источник:

BAZA / T.me

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Елена Халматова

На базе Ситуационного центра Минтранса создали оперштаб для координации действий с РЖД и МЧС, сообщили в ведомстве. Связаться с оперштабом можно по номеру +7 (495) 249-03-09.

Спасатели продолжают работу на месте ЧП. Основные усилия направлены на поиск и деблокирование людей. Часть сотрудников ведомства разбирает поврежденные фрагменты вагонов.

В МЧС уточнили, что всех пассажиров пострадавшего при обрушении моста поезда направят в развернутый пункт временного размещения.

Спасатели разбирают обломки и вытаскивают пассажиров из покореженного поезда

Источник:

BAZA / T.me

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Елена Халматова

Власти Брянской области по решению медиков готовы организовать перевозку тяжело пострадавших санавиацией в Москву. Все соответствующие распоряжения сделаны, сообщил губернатор Богомаз.

В первую очередь, речь идет о полугодовалом ребенке, который находится в тяжелом состоянии.

При этом точное количество пострадавших до сих пор неизвестно.

Власти Брянской области по решению медиков готовы организовать перевозку тяжело пострадавших санавиацией в Москву | Источник: Транспортная прокуратура Москвы / T.meВласти Брянской области по решению медиков готовы организовать перевозку тяжело пострадавших санавиацией в Москву | Источник: Транспортная прокуратура Москвы / T.me

Власти Брянской области по решению медиков готовы организовать перевозку тяжело пострадавших санавиацией в Москву

Источник:

Транспортная прокуратура Москвы / T.me

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Елена Халматова

Как пишет «Фонтанка», по предварительным данным, на месте обрушения моста обнаружили тела четверых погибших. По информации наших коллег, это два члена локомотивной бригады и два пассажира поезда.

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Елена Халматова

В больницы доставили 17 пострадавших

В медорганизации Брянской области доставлены 17 пострадавших, в том числе ребенок, двое из них в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве РФ.

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Елена Халматова

Число пострадавших увеличилось до 31

По уточненной информации МЧС, при ЧП в Брянской области пострадал 31 человек, из них 3 погибли, 28 — направлены в лечебные учреждения.

К ликвидации последствий аварии привлечены порядка 180 специалистов и 60 единиц техники. Помимо этого необходимую помощь оказывает проездная бригада РЖД.

Что происходит на месте ЧП, мы показали в отдельной публикации.

Источник: Транспортная прокуратура Москвы / T.meИсточник: Транспортная прокуратура Москвы / T.me
Источник:

Транспортная прокуратура Москвы / T.me

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Елена Халматова

Сотрудники Ведомственной охраны ж/д транспорта выехали к месту схода вагонов в Брянской области, сообщили в Росжелдоре.

На месте ЧП продолжается разбор завалов.

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Елена Халматова

Телефоны горячих линий

Получить информацию, связанную с происшествием в Брянской области, вы можете по следующим номерам телефонов:

горячая линия оперштаба, созданного Минтрансом и МЧС: 8 495 249-03-09;

центр поддержки клиентов РЖД: 8 800 775-00-00.

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Елена Халматова

Погибли семь человек

В результате ЧП под Брянском погибли семь человек, об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В медорганизации Брянской области доставлены 30 пострадавших, в том числе двое детей», — сообщил он.

Отмечается, что один их малышей находится в тяжелом состоянии. На месте происшествия работали 16 бригад скорой помощи и медицины катастроф, а также автобусы для доставки в пункты временного размещения.

Аварийно-спасательные работы на месте продолжаются.

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Василина Берёзкина

Пассажиры поезда эвакуированы в пункт временного размещения на станции Выгоничи. Оттуда их на автобусах доставляют на вокзал Брянск-Орловский.

«Они смогут продолжить свою поездку на специально сформированном резервном поезде Брянск — Москва. Пассажиров обеспечат питанием и водой. В пути их будут сопровождать медицинские бригады», — сообщили в РЖД.

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Елена ХалматоваЕлена Халматова
Елена Халматова
корреспондент MSK1.RU
Поезд сошел с рельсов Обрушение моста Брянская область
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Комментарии
3
Гость
1 июня, 06:56
что же случилось с мостом?
Гость
1 июня, 08:05
Теракт?
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