Спасатели режут вагоны. Что происходит на месте ЧП с поездом под Брянском — кадры

Точное количество раненых пока неизвестно Источник: Транспортная прокуратура Москвы / T.me











В ночь на 1 июня в Брянской области обрушился мост. Под ним проезжал пассажирский поезд, из-за ЧП он сошел с рельсов. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что есть раненые. По информации «Фонтанки», погибли четверо человек. Собрали в одном тексте кадры с места ЧП.

В МЧС уточнили, что всех пассажиров пострадавшего при обрушении моста поезда направят в развернутый пункт временного размещения. Спасатели разбирают обломки и вытаскивают пассажиров из покореженного поезда.

Спасатели продолжают работу Источник: BAZA / T.me

Движение автомобилей на участке автодороги А-240 в Брянской области закрыли из-за разрушения путепровода над ж/д путями, сообщает Росавтодор.

Движение автомобилей на участке автодороги А-240 закрыли Источник: BAZA / T.me











«Произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда № 86 сообщением Климов — Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта», — сообщили в МЖД.

Для ликвидации последствий направили восстановительные поезда.

В МЖД сообщили, что ЧП произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта Источник: Осторожно, новости / T.me

Очевидцы говорят, что сразу после ЧП люди кинулись помогать друг другу. Как пишет РИА Новости, среди раненых есть грудной ребенок — он в тяжелом состоянии.

Источник: BAZA / Telegram.com

Источник: BAZA / Telegram.com

Власти Брянской области по решению медиков готовы организовать перевозку тяжело пострадавших санавиацией в Москву. Все соответствующие распоряжения сделаны, сообщил губернатор Богомаз.

Точное количество пострадавших до сих пор неизвестно Источник: Транспортная прокуратура Москвы / T.me











Источник: BAZA / Telegram.com











Всю информацию о ЧП мы собираем в режиме онлайн.