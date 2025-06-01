Спасатели режут вагоны. Что происходит на месте ЧП с поездом под Брянском — кадры

В ночь на 1 июня в Брянской области обрушился мост. Под ним проезжал пассажирский поезд, из-за ЧП он сошел с рельсов. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что есть раненые. По информации «Фонтанки», погибли четверо человек. Собрали в одном тексте кадры с места ЧП.
В МЧС уточнили, что всех пассажиров пострадавшего при обрушении моста поезда направят в развернутый пункт временного размещения. Спасатели разбирают обломки и вытаскивают пассажиров из покореженного поезда.
Движение автомобилей на участке автодороги А-240 в Брянской области закрыли из-за разрушения путепровода над ж/д путями, сообщает Росавтодор.
«Произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда № 86 сообщением Климов — Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта», — сообщили в МЖД.
Для ликвидации последствий направили восстановительные поезда.
Очевидцы говорят, что сразу после ЧП люди кинулись помогать друг другу. Как пишет РИА Новости, среди раненых есть грудной ребенок — он в тяжелом состоянии.
Власти Брянской области по решению медиков готовы организовать перевозку тяжело пострадавших санавиацией в Москву. Все соответствующие распоряжения сделаны, сообщил губернатор Богомаз.
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