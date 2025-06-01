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Происшествия Крушение поезда в Брянской области Спасатели режут вагоны. Что происходит на месте ЧП с поездом под Брянском — кадры

Спасатели режут вагоны. Что происходит на месте ЧП с поездом под Брянском — кадры

Над пассажирским поездом рухнул мост

1 765
2 комментария
Точное количество раненых пока неизвестно | Источник: Транспортная прокуратура Москвы / T.meТочное количество раненых пока неизвестно | Источник: Транспортная прокуратура Москвы / T.me

Точное количество раненых пока неизвестно

Источник:

Транспортная прокуратура Москвы / T.me

В ночь на 1 июня в Брянской области обрушился мост. Под ним проезжал пассажирский поезд, из-за ЧП он сошел с рельсов. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что есть раненые. По информации «Фонтанки», погибли четверо человек. Собрали в одном тексте кадры с места ЧП.

В МЧС уточнили, что всех пассажиров пострадавшего при обрушении моста поезда направят в развернутый пункт временного размещения. Спасатели разбирают обломки и вытаскивают пассажиров из покореженного поезда.

Спасатели продолжают работу

Источник:

BAZA / T.me

Движение автомобилей на участке автодороги А-240 в Брянской области закрыли из-за разрушения путепровода над ж/д путями, сообщает Росавтодор.

Движение автомобилей на участке автодороги А-240 закрыли | Источник: BAZA / T.meДвижение автомобилей на участке автодороги А-240 закрыли | Источник: BAZA / T.me

Движение автомобилей на участке автодороги А-240 закрыли

Источник:

BAZA / T.me

«Произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда № 86 сообщением Климов — Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта», — сообщили в МЖД.

Для ликвидации последствий направили восстановительные поезда.

В МЖД сообщили, что ЧП произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта

Источник:

Осторожно, новости / T.me

Очевидцы говорят, что сразу после ЧП люди кинулись помогать друг другу. Как пишет РИА Новости, среди раненых есть грудной ребенок — он в тяжелом состоянии.

Источник: BAZA / Telegram.comИсточник: BAZA / Telegram.com
Источник:

BAZA / Telegram.com

Источник: BAZA / Telegram.comИсточник: BAZA / Telegram.com
Источник:

BAZA / Telegram.com

Власти Брянской области по решению медиков готовы организовать перевозку тяжело пострадавших санавиацией в Москву. Все соответствующие распоряжения сделаны, сообщил губернатор Богомаз.

Точное количество пострадавших до сих пор неизвестно | Источник: Транспортная прокуратура Москвы / T.meТочное количество пострадавших до сих пор неизвестно | Источник: Транспортная прокуратура Москвы / T.me

Точное количество пострадавших до сих пор неизвестно

Источник:

Транспортная прокуратура Москвы / T.me

Источник: BAZA / Telegram.comИсточник: BAZA / Telegram.com
Источник:

BAZA / Telegram.com

Всю информацию о ЧП мы собираем в режиме онлайн.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU

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Комментарии
2
Гость
1 июня, 07:47
Ярославль Муринский путепровод в той же ситуации власти в курсе но на что. о налеются
Гость
1 июня, 11:34
А Киеве мосты с поездами взрываются или это только у нас?
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