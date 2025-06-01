Из-за чего рухнул поезд в Брянской области: губернатор назвал настоящую причину

Один из вагонов поезда оказался раздавлен мостом Источник: РИА Новости / Telegram











В Брянской области в ночь на 1 июня рухнул мост, под которым проходит железная дорога. Из-за обрушения пострадал пассажирский поезд Климов — Москва, так как не успел остановиться и сошел с рельсов. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста. Подробнее о причинах крушения пассажирского поезда рассказываем в материале.

«Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда Климов — Москва, где было 388 пассажиров. Семь человек погибло. Получили ранения, в том числе трое детей, один ребенок, восемь месяцев, мальчик», — рассказал Богомаз в эфире телеканала «Россия-24».

Губернатор Богомаз рассказал подробности о ЧП в эфире телеканала «Россия-24» Источник: Смотрим / Telegram

По информации главы Брянской области, в тяжелом состоянии двое пассажиров. Из них восьмимесячный ребенок, которого отправят в Москву.

Еще 47 человек госпитализированы, 66 человек получили травмы. Первым о причинах ЧП рассказала Московская железная дорога. В ведомстве заявили, что поезд сошел с рельсов из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта».

Обломки обрушившегося моста упали на поезд, после чего он сошел с рельсов. Из-за аварии скопилась многокилометровая пробка. Движение поездов также приостановлено, но РЖД вносит корректировки в маршруты некоторых поездов, ведутся работы по восстановлению движения.