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Происшествия Крушение поезда в Брянской области Из-за чего рухнул поезд в Брянской области: губернатор назвал настоящую причину

Из-за чего рухнул поезд в Брянской области: губернатор назвал настоящую причину

По предварительной информации, это был подрыв

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4 комментария
Один из вагонов поезда оказался раздавлен мостом | Источник: РИА Новости / TelegramОдин из вагонов поезда оказался раздавлен мостом | Источник: РИА Новости / Telegram

Один из вагонов поезда оказался раздавлен мостом

Источник:

РИА Новости / Telegram

В Брянской области в ночь на 1 июня рухнул мост, под которым проходит железная дорога. Из-за обрушения пострадал пассажирский поезд Климов — Москва, так как не успел остановиться и сошел с рельсов. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста. Подробнее о причинах крушения пассажирского поезда рассказываем в материале.

«Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда Климов — Москва, где было 388 пассажиров. Семь человек погибло. Получили ранения, в том числе трое детей, один ребенок, восемь месяцев, мальчик», — рассказал Богомаз в эфире телеканала «Россия-24».

Губернатор Богомаз рассказал подробности о ЧП в эфире телеканала «Россия-24»

Источник:

Смотрим / Telegram

По информации главы Брянской области, в тяжелом состоянии двое пассажиров. Из них восьмимесячный ребенок, которого отправят в Москву.

Еще 47 человек госпитализированы, 66 человек получили травмы. Первым о причинах ЧП рассказала Московская железная дорога. В ведомстве заявили, что поезд сошел с рельсов из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта».

Обломки обрушившегося моста упали на поезд, после чего он сошел с рельсов. Из-за аварии скопилась многокилометровая пробка. Движение поездов также приостановлено, но РЖД вносит корректировки в маршруты некоторых поездов, ведутся работы по восстановлению движения.

Пассажиров уже отправили в Москву из Брянска на резервном составе. Его прибытие ожидается в 10:40 по мск, передают «Вести». Также на Киевском вокзале уже дежурят несколько бригад специалистов скорой помощи и психологов. Подробности о ЧП мы рассказываем в онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Поезд ЧП Обрушение моста Подрыв
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Комментарии
4
Инженер1
1 июня, 09:45
Не врёт?
Гость
1 июня, 10:52
Наверно мост рухнул, а не поезд.
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