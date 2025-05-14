В Ярославле под окнами многоэтажки нашли тело мужчины. Видео

В Ярославле обнаружили тело мужчины Источник: Жесть Ярославль / Telegram











Утром 14 мая во Фрунзенском районе Ярославля нашли тело мужчины. Он лежал посреди дороги неподалеку от тротуара в одном из дворов на Светлой улице. Очевидцы предположили, что мужчина мог упасть с высоты.

«На улице Светлой разбился мужчина. По словам свидетелей, упал с пятиэтажки. На месте работает полиция», — говорится в посте телеграм-канала «Жесть Ярославль».

Но в Следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области в беседе с 76.RU опровергли эту версию. Там сообщили, что мужчине стало плохо на улице — он не падал с высоты.

Вокруг собрались местные жители Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Известно, что погибший сам жил в одном из домов двора, в котором его нашли. Ему было 52 года.