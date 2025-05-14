НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

облачно, без осадков

ощущается как +8

4 м/c,

ю-з.

 745мм 66%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,55
EUR 89,70
Объединят больницы и поликлиники
Расписание «Метеоров»
Что известно об обмелении Волги
Экстренное предупреждение о грозе
«Локомотив» в финале плей-офф
Перерасчет за отопление
Погода на ближайшие дни
Попал под ИВЛ в командировке
Утечка газа в центре города
Происшествия В Ярославле под окнами многоэтажки нашли тело мужчины. Видео

В Ярославле под окнами многоэтажки нашли тело мужчины. Видео

Рассказываем, что известно о его смерти

891
8 комментариев
В Ярославле обнаружили тело мужчины | Источник: Жесть Ярославль / TelegramВ Ярославле обнаружили тело мужчины | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В Ярославле обнаружили тело мужчины

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Утром 14 мая во Фрунзенском районе Ярославля нашли тело мужчины. Он лежал посреди дороги неподалеку от тротуара в одном из дворов на Светлой улице. Очевидцы предположили, что мужчина мог упасть с высоты.

«На улице Светлой разбился мужчина. По словам свидетелей, упал с пятиэтажки. На месте работает полиция», — говорится в посте телеграм-канала «Жесть Ярославль».

Но в Следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области в беседе с 76.RU опровергли эту версию. Там сообщили, что мужчине стало плохо на улице — он не падал с высоты.

Вокруг собрались местные жители

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Известно, что погибший сам жил в одном из домов двора, в котором его нашли. Ему было 52 года.

Ранее в Ярославской области насмерть сбили женщину на пешеходном переходе. Трагедия произошла в Рыбинске. После случившегося правоохранители задержали 19-летнего водителя.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Тело СК Двор
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
1 час
Не Брагино...
Гость
17 минут
Отмучился. Как же я ему завидую.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«И как это купить»: журналист пытается взять авто в кредит — почему он впадает в уныние
Анатолий Кузнецов
Мнение
Банкир отправилась в далекий Непал — как прошло путешествие в страну, где есть праздник смерти
Екатерина Бурко
Мнение
Куба далеко, а страсть к ней — рядом. История большой любви к Фиделю Кастро
Денис Лебедев
Мнение
От альтушки до чиназес. Мама составила словарь, чтобы понимать дочь-подростка
Нина Жабреева
Блогер
Мнение
За скорую помощь — автомобиль или вертолет — вы заплатите от 5 до 10 евро: россиянин откровенно рассказал о немецкой медицине
Степан
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление