Россиянин жестоко убил любовника своей девушки в Таиланде: новости 27 апреля

Мужчина скрылся с места преступления, его разыскивает полиция Источник: SHOT / Telegram











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 27 апреля.

В США рухнул самолет

В американском штате Теннесси произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли три человека. Об этом сообщил телеканал NewsChannel 5 со ссылкой на очевидцев.

Очевидцы отмечают, что лайнер упал недалеко от дороги Альмира. На месте происшествия работали специалисты Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB). Дополнительные детали происшествия устанавливаются.

Нападение на туристок на Кубе

В Гаване участились нападения на туристов. Две россиянки стали жертвами ограбления. Они приехали на 12-дневный отдых в Варадеро и заплатили 360 тысяч рублей за проживание, рассказывает Telegram-канал SHOT.

Улицы Гаваны, где прогуливались девушки Источник: SHOT / Telegram

Для экскурсии в Гавану девушки заплатили по 250 долларов за двухдневное проживание, гида и трансфер. Гид заверил их в безопасности. Вечером после экскурсии они пошли гулять по городу, где к ним подошли двое мужчин и начали вырывать сумки. На крики девушек никто не обратил внимание. Грабители всё-таки украли одну из сумок.

Последствия нападения на туристок Источник: SHOT / Telegram Последствия нападения на туристок Источник: SHOT / Telegram

После инцидента девушкам не оказали медицинскую помощь в отеле, и одной из пострадавших пришлось оформить свидетельство о выезде. Она рада, что осталась жива, и советует туристам пользоваться такси, не брать ценные вещи и общаться с местными осторожно.

Внедорожник въехал в толпу людей в Ванкувере

На уличном фестивале в Ванкувере автомобиль протаранил толпу людей. В результате происшествия по меньшей мере 8 человек погибли, включая ребенка, еще 6 ранены, сообщает CBC NEWS.

Кадры с места трагедии Источник: CBC News

Трагедия случилась на пересечении 41-й Восточной авеню и Фрейзер-стрит, где проходила вечеринка в честь Дня Лапу-Лапу.

Полиция канадского Ванкувера заявила, что наезд автомобиля на толпу не рассматривается как теракт. Виновника задержали, им оказался 30-летний местный житель.

Убийство в Таиланде

Россиянин жестоко расправился с любовником своей девушки в Паттайе. Подозреваемый находится в розыске. По информации SHOT, инцидент произошел накануне в жилом комплексе Sunset.

Источник: SHOT / Telegram











42-летний Денис Иванов пришел к своей девушке Марии, но обнаружил, что она принимает у себя бывшего мужа Михаила. Они общались в непринужденной обстановке, что вызвало у Дениса сильную ревность. В порыве гнева он схватил нож и ударил Михаила в шею, после чего скрылся с места происшествия на мотоцикле.

Михаила срочно госпитализировали в реанимацию, где врачи пытались спасти его жизнь, но, к сожалению, не смогли. Организацией похорон займутся его бывшая жена и новая подруга.

Подозреваемого активно разыскивают — известно, что Денис уже два года находится в стране нелегально, у него истек срок действия паспорта, а новый он не оформляет из-за финансовых проблем в России: у уроженца Якутска имеется задолженность по кредитам на сумму 2 миллиона рублей.

Россиянам рассказали об изменениях майской погоды за 70 лет

В XX веке в Центральной России в первые дни мая часто случались заморозки, о чём свидетельствует строчка из песни «Москва первомайская», где упоминается «холодок, бегущий за ворот», сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.