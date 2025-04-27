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Происшествия Автомобиль въехал в толпу людей на уличном фестивале в Ванкувере. Есть жертвы — кадры

Автомобиль въехал в толпу людей на уличном фестивале в Ванкувере. Есть жертвы — кадры

Водителя уже задержали

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4 комментария
На кадрах с места происшествия видны обломки, разбросанные по длинному участку дороги | Источник: Liam Britten / CBC На кадрах с места происшествия видны обломки, разбросанные по длинному участку дороги | Источник: Liam Britten / CBC

На кадрах с места происшествия видны обломки, разбросанные по длинному участку дороги

Источник:

Liam Britten / CBC

Автомобиль въехал в толпу на уличном фестивале в Ванкувере. Есть жертвы — кадры.

Внедорожник въехал в толпу на уличном фестивале в канадском Ванкувере. В результате происшествия погибли несколько человек, также есть пострадавшие. Подробности публикует CBC NEWS со ссылкой на местную полицию.

Инцидент случился на пересечении 41-й Восточной авеню и Фрейзер-стрит, где проходила вечеринка в честь Дня Лапу-Лапу. Несколько человек погибли, еще несколько получили ранения. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь и оценивают их состояние.

Кадры с места трагедии

Источник:

CBC News

По информации Richmond News, на кадрах с места происшествия видны обломки, разбросанные по длинному участку дороги, а также по меньшей мере семь человек, неподвижно лежащих на земле.

Инцидент случился на пересечении 41-й Восточной авеню и Фрейзер-стрит | Источник: Liam Britten / CBCИнцидент случился на пересечении 41-й Восточной авеню и Фрейзер-стрит | Источник: Liam Britten / CBC

Инцидент случился на пересечении 41-й Восточной авеню и Фрейзер-стрит

Источник:

Liam Britten / CBC

По предварительной информации, виновник аварии был на черном внедорожнике. Полиция сообщила, что мужчину задержали. Его мотивы пока неизвестны.

В феврале в Мюнхене случилась похожая ситуация. Тогда пострадало не менее 20 человек, в том числе дети. ЧП произошло в восьми минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции безопасности.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ДТП Фестиваль Трагедия Ванкувер
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Комментарии
4
Инженер1
10 часов
Вадила -барадатый?
Гость
12 часов
вывод - не проводим больше праздник лапу лапу
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