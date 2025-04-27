Автомобиль въехал в толпу людей на уличном фестивале в Ванкувере. Есть жертвы — кадры

На кадрах с места происшествия видны обломки, разбросанные по длинному участку дороги Источник: Liam Britten / CBC











Автомобиль въехал в толпу на уличном фестивале в Ванкувере. Есть жертвы — кадры.

Внедорожник въехал в толпу на уличном фестивале в канадском Ванкувере. В результате происшествия погибли несколько человек, также есть пострадавшие. Подробности публикует CBC NEWS со ссылкой на местную полицию.

Инцидент случился на пересечении 41-й Восточной авеню и Фрейзер-стрит, где проходила вечеринка в честь Дня Лапу-Лапу. Несколько человек погибли, еще несколько получили ранения. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь и оценивают их состояние.

Кадры с места трагедии Источник: CBC News

По информации Richmond News, на кадрах с места происшествия видны обломки, разбросанные по длинному участку дороги, а также по меньшей мере семь человек, неподвижно лежащих на земле.

Инцидент случился на пересечении 41-й Восточной авеню и Фрейзер-стрит Источник: Liam Britten / CBC











По предварительной информации, виновник аварии был на черном внедорожнике. Полиция сообщила, что мужчину задержали. Его мотивы пока неизвестны.