Есть пострадавшие: под Ярославлем легковушка влетела в грузовик. Видео

Автомобиль врезался в ГАЗ Источник: читатель 76.RU











В четверг, 24 апреля, на Юго-Западной окружной дороге под Ярославлем столкнулись легковушка и грузовик. Авария произошла в районе поселка Ивняки около 12 часов дня. Иномарка «Фольксваген» врезалась в ГАЗ.

«По предварительной информации водитель и пассажир иномарки доставлены в медицинское учреждение», — сообщили 76.RU в пресс-службе управления МВД по Ярославской области.

Последствия аварии на ЮЗОД сняли на видео очевидцы Источник: читатель 76.RU

«Как он улетел! Вроде не сильно примяло», — сообщил читатель 76.RU, ставший очевидцем.

На месте работали спасатели. На помощь пострадавшим также выехали медики. Судя по видео, была машина скорой помощи и реанимация. Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.

Мы запросили информацию о состоянии пострадавших в Министерстве здравоохранения Ярославской области.