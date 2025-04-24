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Происшествия Есть пострадавшие: под Ярославлем легковушка влетела в грузовик. Видео

Есть пострадавшие: под Ярославлем легковушка влетела в грузовик. Видео

Рассказываем первые подробности

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Автомобиль врезался в ГАЗ | Источник: читатель 76.RUАвтомобиль врезался в ГАЗ | Источник: читатель 76.RU

Автомобиль врезался в ГАЗ

Источник:

читатель 76.RU

В четверг, 24 апреля, на Юго-Западной окружной дороге под Ярославлем столкнулись легковушка и грузовик. Авария произошла в районе поселка Ивняки около 12 часов дня. Иномарка «Фольксваген» врезалась в ГАЗ.

«По предварительной информации водитель и пассажир иномарки доставлены в медицинское учреждение», — сообщили 76.RU в пресс-службе управления МВД по Ярославской области.

Последствия аварии на ЮЗОД сняли на видео очевидцы

Источник:

читатель 76.RU

«Как он улетел! Вроде не сильно примяло», — сообщил читатель 76.RU, ставший очевидцем.

На месте работали спасатели. На помощь пострадавшим также выехали медики. Судя по видео, была машина скорой помощи и реанимация. Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.

Мы запросили информацию о состоянии пострадавших в Министерстве здравоохранения Ярославской области.

Ранее стали известны подробности аварии, которая произошла в Дзержинском районе. По предварительным данным, водителю «Газели» стало плохо, его машина врезалась в столб.

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