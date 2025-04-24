Есть пострадавшие: под Ярославлем легковушка влетела в грузовик. Видео

В четверг, 24 апреля, на Юго-Западной окружной дороге под Ярославлем столкнулись легковушка и грузовик. Авария произошла в районе поселка Ивняки около 12 часов дня. Иномарка «Фольксваген» врезалась в ГАЗ.
«По предварительной информации водитель и пассажир иномарки доставлены в медицинское учреждение», — сообщили 76.RU в пресс-службе управления МВД по Ярославской области.
«Как он улетел! Вроде не сильно примяло», — сообщил читатель 76.RU, ставший очевидцем.
На месте работали спасатели. На помощь пострадавшим также выехали медики. Судя по видео, была машина скорой помощи и реанимация. Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.
Мы запросили информацию о состоянии пострадавших в Министерстве здравоохранения Ярославской области.
Ранее стали известны подробности аварии, которая произошла в Дзержинском районе. По предварительным данным, водителю «Газели» стало плохо, его машина врезалась в столб.