Рядом с водителем собралась толпа: в полиции озвучили подробности аварии с «Газелью» в Брагине. Видео

В четверг, 24 апреля, в Дзержинском районе Ярославля «Газель» врезалась в столб. ДТП случилось около 10 часов утра на Ленинградском проспекте в районе улиц Елены Колесовой, 34.
«„Газель» чуть не снесла столб. Обстоятельства уточняются», — рассказали в группе «Жесть Ярославль».
Судя по кадрам с места событий, рядом с авто после ДТП собрались несколько человек.
«Автомобиль „ГАЗель“ совершил наезд на препятствие. Водитель „ГАЗели“ доставлен в медицинское учреждение», — сообщили 76.RU в УМВД по Ярославской области.
В полиции уточнили, что авария могла произойти из-за состояния водителя.
«По предварительной информации, [ему] стало плохо», — сообщили 76.RU в пресс-службе полиции.
Обстоятельства происшествия и возраст водителя устанавливаются. Мы запросили комментарий о состоянии пострадавшего в Министерстве здравоохранения по Ярославской области.
Ранее ярославцы жаловались в социальных сетях на странный звук, напоминающий взрыв или хлопок. Как объяснили в Министерстве региональной безопасности, на территории области вечером 22 апреля каких-либо происшествий зафиксировано не было.