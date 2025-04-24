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Происшествия Рядом с водителем собралась толпа: в полиции озвучили подробности аварии с «Газелью» в Брагине. Видео

Рядом с водителем собралась толпа: в полиции озвучили подробности аварии с «Газелью» в Брагине. Видео

Публикуем комментарий УМВД

665
7 комментариев
В Ярославле Газель врезалась в столб | Источник: «Жесть Ярославль» / TelegramВ Ярославле Газель врезалась в столб | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

В Ярославле Газель врезалась в столб

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

В четверг, 24 апреля, в Дзержинском районе Ярославля «Газель» врезалась в столб. ДТП случилось около 10 часов утра на Ленинградском проспекте в районе улиц Елены Колесовой, 34.

«„Газель» чуть не снесла столб. Обстоятельства уточняются», — рассказали в группе «Жесть Ярославль».

Судя по кадрам с места событий, рядом с авто после ДТП собрались несколько человек.

«Автомобиль „ГАЗель“ совершил наезд на препятствие. Водитель „ГАЗели“ доставлен в медицинское учреждение», — сообщили 76.RU в УМВД по Ярославской области.

Водителю стало плохо

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

В полиции уточнили, что авария могла произойти из-за состояния водителя.

«По предварительной информации, [ему] стало плохо», — сообщили 76.RU в пресс-службе полиции.

Обстоятельства происшествия и возраст водителя устанавливаются. Мы запросили комментарий о состоянии пострадавшего в Министерстве здравоохранения по Ярославской области.

Ранее ярославцы жаловались в социальных сетях на странный звук, напоминающий взрыв или хлопок. Как объяснили в Министерстве региональной безопасности, на территории области вечером 22 апреля каких-либо происшествий зафиксировано не было.

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Комментарии
7
Гость
29 минут
Только бы злословить. Может человеку на самом деле плохо стало. С каждым случиться может
Гость
48 минут
Район? И так ясно...
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