Трехлетний ребенок погиб во время сильного землетрясения в Таджикистане, 29 домов и школа разрушены: новости 13 апреля

Комитет по чрезвычайным ситуациям продолжает мониторинг ситуации и призывает граждан сохранять спокойствие Источник: khf.tj











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 13 апреля.

Стену Виктора Цоя превратили в памятник Паше Технику

На знаменитой стене памяти Виктора Цоя, расположенной на Арбате, появились граффити, посвященные недавно ушедшему из жизни блогеру Паше Технику. Эти изображения были опубликованы в интернете.

Судя по фотографиям, на стене теперь можно увидеть портрет советского рок-музыканта, наполовину скрытый надписью «Техник», которую нарисовали его молодые поклонники. Однако реакция фанатов Виктора Цоя не заставила себя долго ждать, и в ответ на это активисты, предположительно, из «Тайного Общества художников», разместили на стене плакаты с изображением музыканта, показывающим средний палец, поверх нового граффити. Также на стене появилась надпись: «Техник мёртв — Цой жив», сообщает Readovka.

Фанаты Цоя разместили на стене плакаты с музыкантом в ответ на граффити Источник: Starhit.ru / Telegram











В России предложили бесплатно учить педагогов, врачей и инженеров

Депутаты Госдумы предложили сделать образование более доступным. В последние несколько лет в России наблюдался всплеск популярности профессий, связанных с юриспруденцией и экономикой. Однако сейчас в стране не хватает врачей, учителей, инженеров и ученых.

Депутат Сергей Миронов предложил сделать образование на эти профессии бесплатным. Он считает, что государство должно поддерживать специальности, в которых ощущается нехватка кадров. Однако речь идет не о льготных тарифах. Миронов подчеркнул, что обучение стратегическим профессиям должно быть полностью бесплатным.

Предложения по этому поводу планируют направить в правительство России, передает ТАСС.

Верховный суд объяснил, в каком случае родители не получат выплату за гибель сына на СВО

Верховный суд РФ установил, что право на государственные компенсации родителям военнослужащих, погибших в зоне СВО, имеют только те, кто добросовестно исполнял свои обязанности.

Это решение было принято по спору между бывшими супругами из Архангельска, чей сын погиб в ДНР. Мать пыталась лишить отца части компенсации в 5 миллионов рублей, утверждая, что он не участвовал в воспитании ребенка, злоупотреблял алкоголем и имел задолженность по алиментам.

Нижестоящие суды отказали ей, ссылаясь на сохранение семейных связей, но Верховный суд отменил эти решения, подчеркнув, что выплаты предназначены только добросовестным родителям. Дело направлено на новое рассмотрение, передает «Комсомольская правда».

Фура со свиньями перевернулась в ДТП

ДТП случилось в Томской области. Фура перевернулась в результате аварии. Водитель не пострадал, выбраться из кабины грузовика ему помогли местные жители.

Однако около 30 свиней получили травмы, в том числе переломы задних конечностей. Некоторые из них разбежались по окрестностям. Их пытаются поймать, передает Mash.

Животные разбросаны по трассе Источник: Mash / Telegram

На место происшествия вызвали скорую помощь. Также были вызваны ветеринары, чтобы оказать помощь пострадавшим животным.

Башкирский хатико ждет погибшего хозяина на пепелище

Очень грустная история разрывает сердца неравнодушных россиян. Верный пес, которого окрестили «башкирским Хатико», до сих пор ждет своего хозяина на месте сгоревшего дома под Уфой. Подробности сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

Пожар случился 24 марта, спасатели сделали всё возможное, однако дом спасти не удалось. 62-летнего мужчину обнаружили под завалами без признаков жизни.

Верный пес до сих пор ждет своего хозяина на пепелище Источник: МЧС России

С тех пор пес, которого прозвали «башкирским Хатико», не покидает место трагедии и преданно ждет хозяина. Сотрудники МЧС России пытались забрать пса, но он не подпускает их к себе. Местные жители приносят ему еду и воду, передает РИА Новости.

Землетрясение в Таджикистане

В Таджикистане землетрясение магнитудой 5,9 балла повредило 29 домов и школу. В Душанбе ощущались толчки силой 3 балла. На место прибыл зампред Комитета по ЧС Хотамшо Латифзода, отправлена комиссия для ликвидации последствий, передает Центр управления кризисными ситуациями КЧС республики.

По информации ТАСС, во время землетрясения в одном из сел Раштского района погиб трехлетний ребенок. Известно, что подземные толчки также ощущались в ряде районов Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.

Россиянин, живущий в Таджикистане, рассказал «Газете.Ru», что проснулся в 09:40 от сильных толчков. Он отметил, что дом качало несколько минут.

Жительница Ташкента показала видео с момента землетрясения Источник: Газета.Ru / Telegram

Жительница Ташкента сообщила, что толчок длился около 15 секунд. На видео она показала, как качалась люстра. Вещи не падали, но она вышла на улицу с дочерью из предосторожности.