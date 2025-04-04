«Написано заявление в РУВД»: в мэрии прокомментировали пожар на ярославском кладбище

В Ярославле горело Осташинское кладбище Источник: МЧС по Ярославской области











Служба городских кладбищ написала заявление в полицию из-за пожара на Осташинском кладбище 4 апреля.

«На данный момент пожар локализован. На место происшествия выезжали сотрудники службы городских кладбищ, МЧС и правоохранительных органов. По факту происшествия написано заявление в РУВД», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, огонь охватил одно из самых крупных кладбищ Ярославля 4 апреля. По данным МЧС, сигнал о происшествии поступил в 11 часов. На кадрах с Осташинского кладбища, выложенных в соцсетях, видно, что огонь распространялся по сухой траве. Над кладбищем поднимались столбы дыма. С пожаром боролись 18 сотрудников МЧС, привлекалось 5 пожарных машин.

О ликвидации горения сообщили в 11:41. Последствием стала выгоревшая трава на трети гектара и закопченные кресты и памятники. Пострадавших нет.

Причина возгорания сейчас выясняется.

Очевидцы сняли пожар на видео Источник: Жесть Ярославль / Telegram