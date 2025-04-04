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Происшествия «Написано заявление в РУВД»: в мэрии прокомментировали пожар на ярославском кладбище

«Написано заявление в РУВД»: в мэрии прокомментировали пожар на ярославском кладбище

Что сообщили власти

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7 комментариев
В Ярославле горело Осташинское кладбище | Источник: МЧС по Ярославской областиВ Ярославле горело Осташинское кладбище | Источник: МЧС по Ярославской области

В Ярославле горело Осташинское кладбище

Источник:

МЧС по Ярославской области

Служба городских кладбищ написала заявление в полицию из-за пожара на Осташинском кладбище 4 апреля.

«На данный момент пожар локализован. На место происшествия выезжали сотрудники службы городских кладбищ, МЧС и правоохранительных органов. По факту происшествия написано заявление в РУВД», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, огонь охватил одно из самых крупных кладбищ Ярославля 4 апреля. По данным МЧС, сигнал о происшествии поступил в 11 часов. На кадрах с Осташинского кладбища, выложенных в соцсетях, видно, что огонь распространялся по сухой траве. Над кладбищем поднимались столбы дыма. С пожаром боролись 18 сотрудников МЧС, привлекалось 5 пожарных машин.

О ликвидации горения сообщили в 11:41. Последствием стала выгоревшая трава на трети гектара и закопченные кресты и памятники. Пострадавших нет.

Причина возгорания сейчас выясняется.

Очевидцы сняли пожар на видео

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Несколькими днями ранее в Ярославле горело другое крупное кладбище — Игнатовское. Жители города предположили, что причиной мог стать пал травы.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Пожар Кладбище Происшествия Заявление МЧС
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Комментарии
7
Гость
5 часов
Вообще в военное время такие "забавы" следовало бы трактовать, как теракт и привлекать этих пироманов по соответствующей статье.
Гость
1 час
Канечно Варвары, ну и на той неделе уже уже был пожар и в итоге неткто нечего,где воообще органы Власти????
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