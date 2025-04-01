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Город «Все сожгли»: в Ярославле обгорели могилы в нескольких секторах на крупном кладбище. Видео

«Все сожгли»: в Ярославле обгорели могилы в нескольких секторах на крупном кладбище. Видео

Горожанка случайно обнаружила почерневшие погосты

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7 комментариев
В Ярославле обгорели могилы на кладбище | Источник: АннаВ Ярославле обгорели могилы на кладбище | Источник: Анна

В Ярославле обгорели могилы на кладбище

Источник:

Анна

В Ярославле на Игнатовском кладбище обгорели могилы с крестами и памятниками. Видео выжженных погостов показала местная жительница Анна 31 марта.

«Я приходила прибирать могилки родителей. Пострадали сектора 127, 126 и далее вдоль высоковольтной линии», — рассказала Анна в беседе с 76.RU.

По предположению горожанки, случившееся — последствия пала травы.

«Всё сожгли. Многие могилки вообще сожженные и памятники рухнули. И кресты сгорели. Как на поле боя. Кошмар какой!», — добавила ярославна.

В Ярославле сгорели могилы на кладбище

Источник:

Анна

В мэрии Ярославля редакции 76.RU сообщили, что в курсе о ситуации на погосте.

«Специалисты службы городских кладбищ выехали на место возгорания. На данный момент его причина выясняется», — сообщили в мэрии.

В МЧС России по Ярославской области уточнили, что сообщений о пале травы на Игнатовском кладбище не поступало. Напомним, с 25 марта в Ярославской области действует пожароопасный сезон. За нарушение противопожарных правил предполагаются штрафы.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Кладбище Пал травы Погост ЧП Пожар
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Комментарии
7
Гость
23 минуты
Ну может хоть клещей поменьше будет
Гость
10 минут
Это кощунство конечно
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