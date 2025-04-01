«Все сожгли»: в Ярославле обгорели могилы в нескольких секторах на крупном кладбище. Видео

В Ярославле на Игнатовском кладбище обгорели могилы с крестами и памятниками. Видео выжженных погостов показала местная жительница Анна 31 марта.
«Я приходила прибирать могилки родителей. Пострадали сектора 127, 126 и далее вдоль высоковольтной линии», — рассказала Анна в беседе с 76.RU.
По предположению горожанки, случившееся — последствия пала травы.
«Всё сожгли. Многие могилки вообще сожженные и памятники рухнули. И кресты сгорели. Как на поле боя. Кошмар какой!», — добавила ярославна.
В мэрии Ярославля редакции 76.RU сообщили, что в курсе о ситуации на погосте.
«Специалисты службы городских кладбищ выехали на место возгорания. На данный момент его причина выясняется», — сообщили в мэрии.
В МЧС России по Ярославской области уточнили, что сообщений о пале травы на Игнатовском кладбище не поступало. Напомним, с 25 марта в Ярославской области действует пожароопасный сезон. За нарушение противопожарных правил предполагаются штрафы.