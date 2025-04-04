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Происшествия Могилы заволокло дымом: огонь охватил одно из самых больших кладбищ Ярославля. Видео

Могилы заволокло дымом: огонь охватил одно из самых больших кладбищ Ярославля. Видео

Первые подробности от МЧС

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11 комментариев
В Ярославле загорелась трава на Осташинском кладбище | Источник: "Жесть Ярославль" / Telegram, "Подслушано в Ярославле" / Vk.comВ Ярославле загорелась трава на Осташинском кладбище | Источник: "Жесть Ярославль" / Telegram, "Подслушано в Ярославле" / Vk.com

В Ярославле загорелась трава на Осташинском кладбище

Источник:

"Жесть Ярославль" / Telegram, "Подслушано в Ярославле" / Vk.com

В Ярославле 4 апреля загорелось Осташинское кладбище в Дзержинском районе. На кадрах из соцсетей видно, что пламя стелется по земле, могилы заволокло дымом.

Ярославцы пишут, что огонь бушевал ближе к Промышленной улице, пострадали сектор № 55 и те, что рядом.

«Я смотрю и плачу. У меня папа в 59-м секторе. Могила пока без памятника, только крест деревянный. Много ли надо ему? В выходные поедем проверять», — написала жительница города в группе «Подслушано в Ярославле».

Видео пожара на Осташинском кладбище

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

В МЧС порталу 76.RU сообщили, что на настоящий момент пожар уже потушен. Данные о площади возгорания и его причинах появятся чуть позже.

«Ликвидация пожара в 11:41. В результате пожара уничтожена трава на площади 0,3 га. Пострадавших нет», — сообщили в МЧС.

Напомним, на днях аналогичный пожар произошел на Игнатовском кладбище. Там также выгорела часть территории, был поврежден ряд захоронений. Жители предположили, что причиной мог стать пал травы.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
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Кладбище Пожар МЧС
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Комментарии
11
Инженер1
6 часов
Покойники закурили... Закуришь тут...
Гость
6 часов
Здесь и после смерти не обрести покой, это стабильная и несменяемая Россия
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