Могилы заволокло дымом: огонь охватил одно из самых больших кладбищ Ярославля. Видео

В Ярославле загорелась трава на Осташинском кладбище Источник: "Жесть Ярославль" / Telegram, "Подслушано в Ярославле" / Vk.com











В Ярославле 4 апреля загорелось Осташинское кладбище в Дзержинском районе. На кадрах из соцсетей видно, что пламя стелется по земле, могилы заволокло дымом.

Ярославцы пишут, что огонь бушевал ближе к Промышленной улице, пострадали сектор № 55 и те, что рядом.

«Я смотрю и плачу. У меня папа в 59-м секторе. Могила пока без памятника, только крест деревянный. Много ли надо ему? В выходные поедем проверять», — написала жительница города в группе «Подслушано в Ярославле».

Видео пожара на Осташинском кладбище Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В МЧС порталу 76.RU сообщили, что на настоящий момент пожар уже потушен. Данные о площади возгорания и его причинах появятся чуть позже.

«Ликвидация пожара в 11:41. В результате пожара уничтожена трава на площади 0,3 га. Пострадавших нет», — сообщили в МЧС.