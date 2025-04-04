Могилы заволокло дымом: огонь охватил одно из самых больших кладбищ Ярославля. Видео

В Ярославле 4 апреля загорелось Осташинское кладбище в Дзержинском районе. На кадрах из соцсетей видно, что пламя стелется по земле, могилы заволокло дымом.
Ярославцы пишут, что огонь бушевал ближе к Промышленной улице, пострадали сектор № 55 и те, что рядом.
«Я смотрю и плачу. У меня папа в 59-м секторе. Могила пока без памятника, только крест деревянный. Много ли надо ему? В выходные поедем проверять», — написала жительница города в группе «Подслушано в Ярославле».
В МЧС порталу 76.RU сообщили, что на настоящий момент пожар уже потушен. Данные о площади возгорания и его причинах появятся чуть позже.
«Ликвидация пожара в 11:41. В результате пожара уничтожена трава на площади 0,3 га. Пострадавших нет», — сообщили в МЧС.
Напомним, на днях аналогичный пожар произошел на Игнатовском кладбище. Там также выгорела часть территории, был поврежден ряд захоронений. Жители предположили, что причиной мог стать пал травы.