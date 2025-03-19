Более 20 рыбаков унесло на льдине по Волге в Ярославской области. Видео

Днем в среду, 19 марта, в Рыбинском районе Ярославской области сотрудники МЧС спасли 26 рыбаков с отколовшейся льдины на Волге. Любители зимней ловли оказались оторванными от суши.
«Возле деревни Свингино мужчин унесло на 25 метров от берега. На место выдвинулись спасатели МЧС России на двух суднах на воздушной подушке. Со льдины эвакуировали всех 26 человек», — сообщили в федеральном МЧС.
В спасательной операции участвовали 17 сотрудников и семь единиц техники ведомства. К берегу также прибыли полицейские. Предварительно в ЧП на Волге никто не пострадал.
В МЧС России показали видео с места событий. Судя по кадрам, огромная льдина откололась от берега и оказалась окружена водой.