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Происшествия Более 20 рыбаков унесло на льдине по Волге в Ярославской области. Видео

Более 20 рыбаков унесло на льдине по Волге в Ярославской области. Видео

Мужчин эвакуировали сотрудники МЧС

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13 комментариев
Сотрудники МЧС спасли 26 рыбаков с отколовшейся льдины | Источник: МЧС России / TelegramСотрудники МЧС спасли 26 рыбаков с отколовшейся льдины | Источник: МЧС России / Telegram

Сотрудники МЧС спасли 26 рыбаков с отколовшейся льдины

Источник:

Днем в среду, 19 марта, в Рыбинском районе Ярославской области сотрудники МЧС спасли 26 рыбаков с отколовшейся льдины на Волге. Любители зимней ловли оказались оторванными от суши.

«Возле деревни Свингино мужчин унесло на 25 метров от берега. На место выдвинулись спасатели МЧС России на двух суднах на воздушной подушке. Со льдины эвакуировали всех 26 человек», — сообщили в федеральном МЧС.

В спасательной операции участвовали 17 сотрудников и семь единиц техники ведомства. К берегу также прибыли полицейские. Предварительно в ЧП на Волге никто не пострадал.

В МЧС России показали видео с места событий. Судя по кадрам, огромная льдина откололась от берега и оказалась окружена водой.

Рыбаков унесло по Волге на отколовшейся льдине в Рыбинском районе

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Комментарии
13
Гость
8 часов
Штраф вкатить по полной! Мозгов совсем нет
Гость
8 часов
Пингвины! Причем без серого вещества где нужно.
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