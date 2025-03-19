В Ярославской области 26 рыбаков унесло по Волге на отколовшейся льдине: первые подробности

Днем в среду, 19 марта, рыбаков унесло на отколовшейся льдине по Волге в Ярославской области. ЧП случилось в Рыбинском районе. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, оторванными от берега оказались 26 человек.
«В 11:20 поступило сообщение о том, что на Волге, в районе населенного пункта Свингино, в результате трещины в ледовом поле на льду остались ориентировочно около 20 человек в 20 метрах от берега», — сообщили спасатели.
В это же время началась спасательная операция. Для возвращения рыбаков на сушу направили 15 человек на двух судах на воздушной подушке. Помимо сотрудников МЧС, к берегу прибыли полицейские.
«По состоянию на 12:00 двумя судами на воздушной подушке эвакуировано 13 человек», — пояснили в МЧС.
Напомним, с февраля 2025 года на территории Ярославской области действует запрет выхода на лед. За нарушение правил грозит штраф до пяти тысяч рублей.