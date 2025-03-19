В Ярославской области 26 рыбаков унесло по Волге на отколовшейся льдине: первые подробности

Около 20 рыбаков унесло на льдине по Волге под Рыбинском Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области











Днем в среду, 19 марта, рыбаков унесло на отколовшейся льдине по Волге в Ярославской области. ЧП случилось в Рыбинском районе. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, оторванными от берега оказались 26 человек.

«В 11:20 поступило сообщение о том, что на Волге, в районе населенного пункта Свингино, в результате трещины в ледовом поле на льду остались ориентировочно около 20 человек в 20 метрах от берега», — сообщили спасатели.

В это же время началась спасательная операция. Для возвращения рыбаков на сушу направили 15 человек на двух судах на воздушной подушке. Помимо сотрудников МЧС, к берегу прибыли полицейские.

«По состоянию на 12:00 двумя судами на воздушной подушке эвакуировано 13 человек», — пояснили в МЧС.