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«Приехала реанимация»: при пожаре в Ярославле погиб человек. Видео

Ранним утром загорелся частный дом

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10 комментариев
На место выезжали четыре пожарные машины | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUНа место выезжали четыре пожарные машины | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

На место выезжали четыре пожарные машины

Источник:

В пожаре, который произошел ранним утром 12 марта на Большой Луговой улице, 1 во Фрунзенском районе Ярославля, погиб человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

«К сожалению, есть один погибший. Сообщение о возгорании поступило в 8:53, в 9:15 была произведена ликвидация открытого горения», — рассказали спасатели.

Ранее очевидцы уточняли, что на место ЧП выезжали медики:

«Видела четыре пожарные машины, приехала реанимация».

Во время пожара в Ярославле погиб человек

Источник:

В МЧС не сообщили возраст погибшего. О причинах возгорания станет известно после проверки.

Ранее очевидцы ЧП говорили, что сгоревший жилой дом был большим, в нем два этажа. После пожара от крыши здания практически ничего не осталось. Спасателям пришлось взбираться на хозпостройку, чтобы пролить кровлю и второй этаж.

Клубы дыма от пожара было видно с Московского проспекта. Одними из первых о ЧП узнали жители новостроек, расположенных по соседству. Люди почувствовали запах гари.

Обновление на 12 марта 15:00

В СУ СКР по Ярославской области сообщили, что в пожаре погибла женщина.

«После тушения огня обнаружено тело женщины, находившейся в доме до возникновения пожара. Причина пожара устанавливается», — пояснили правоохранители.

Сейчас проводят доследственную проверку.

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Комментарии
10
Гость
8 часов
Новости города - в основном ДТП, пожары, падение из окон; убийства, даже в центре; дома-трущобы, в которых в 21 веке живут люди; бесконечные аварии систем ЖКХ из-за из-за изношенности сетей, закрытие поликлиник, расподажа бизнеса из-за низкой рентабельности и т.д. и тд. Один негатив в городе. Еще и зелень вырубают, делая из города - каменные джунгли. Для жителей города ничего позитивного и полезного не делается. Власти помешались на теме туризма - медведями весь город заставили . А в городе разруха продолжается. Ну и распродажа властями всего, что самое худшее - исторические здания в центре.
Гость
1 час
Раньше было много частных домов,но пожары случались крайне редко.Сейчас горят везде,и не только частные.
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