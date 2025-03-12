«Приехала реанимация»: при пожаре в Ярославле погиб человек. Видео

На место выезжали четыре пожарные машины Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU











В пожаре, который произошел ранним утром 12 марта на Большой Луговой улице, 1 во Фрунзенском районе Ярославля, погиб человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

«К сожалению, есть один погибший. Сообщение о возгорании поступило в 8:53, в 9:15 была произведена ликвидация открытого горения», — рассказали спасатели.

Ранее очевидцы уточняли, что на место ЧП выезжали медики:

«Видела четыре пожарные машины, приехала реанимация».

Во время пожара в Ярославле погиб человек Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

В МЧС не сообщили возраст погибшего. О причинах возгорания станет известно после проверки.

Ранее очевидцы ЧП говорили, что сгоревший жилой дом был большим, в нем два этажа. После пожара от крыши здания практически ничего не осталось. Спасателям пришлось взбираться на хозпостройку, чтобы пролить кровлю и второй этаж.

Клубы дыма от пожара было видно с Московского проспекта. Одними из первых о ЧП узнали жители новостроек, расположенных по соседству. Люди почувствовали запах гари.

Обновление на 12 марта 15:00

В СУ СКР по Ярославской области сообщили, что в пожаре погибла женщина.

«После тушения огня обнаружено тело женщины, находившейся в доме до возникновения пожара. Причина пожара устанавливается», — пояснили правоохранители.