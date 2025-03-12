НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

0 м/c,

 742мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 86,57
EUR 93,66
Что горит в Ярославле
Ярославский «ЦУМ»
Незаконный магазин
Закрыли аэропорт
Умер после драки: видео
Итоги конкурса 76.RU
Продают швейный цех
Силовик во власти
Перерасчет за электричество
Топ заведений в Ярославле
Происшествия Над Ярославлем поднялся столб черного дыма. Что горит. Видео

Над Ярославлем поднялся столб черного дыма. Что горит. Видео

Очевидцы показали, что творилось на месте

Написать комментарий
В Ярославле начался пожар | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUВ Ярославле начался пожар | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

В Ярославле начался пожар

Источник:

Утром 12 марта в Ярославле очевидцы заметили клубы дыма во Фрунзенском районе. Загорелся деревянный частный дом, расположенный в районе Ямской улицы, 29.

На место съехались пожарные. Также очевидцы заметили медиков.

— Видела четыре пожарные машины, приехала реанимация. Жар чувствуется в 20 метрах от дома. Пожарные залезли на хозпостройку и тушат с нее второй этаж дома и крышу. Очевидцы говорят, что один человек погиб. Дом был жилой, большой, — рассказала журналист 76.RU Анастасия Вязигина, побывавшая на месте ЧП.

Дым видно с соседних улиц и с Московского проспекта | Источник: читатель 76.RUДым видно с соседних улиц и с Московского проспекта | Источник: читатель 76.RU

Дым видно с соседних улиц и с Московского проспекта

Источник:
На место приехали медики скорой помощи | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUНа место приехали медики скорой помощи | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

На место приехали медики скорой помощи

Источник:
Пламя полностью объяло строение | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUПламя полностью объяло строение | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Пламя полностью объяло строение

Источник:

По соседству с горящим домом расположены новостройки. Жильцы говорят: поняли, что горит, не сразу.

— Из моего окна не очень хорошо видно этот дом, но я заметила дым и почувствовала запах. А потом увидела, что сосед что-то фотографировал. Поняла, что это деревянный дом загорелся, — рассказала 76.RU жительница новостройки.

Пожарные тушат пламя с самого утра

Источник:
От крыши дома уже практически ничего не осталось | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUОт крыши дома уже практически ничего не осталось | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

От крыши дома уже практически ничего не осталось

Источник:

Мы запросили информацию по поводу ЧП в МЧС. Как только появится официальный ответ — мы его опубликуем. Также в Министерстве пока не подтверждали информацию о погибших или пострадавших.

ПО ТЕМЕ
Пожар Частный дом МЧС
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Чтобы быть счастливым, денег должно просто хватать»: как живет менеджер, который зарабатывает из дома 150 тысяч
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Как только про хтонь снимаем, каждая метафора понятна»: почему стоит смотреть фильм «Кончится лето»
Надежда Губарь
Мнение
Банкротство спасет от долгов и проблем? Рассказываем обо всех рисках такой процедуры
Анна Ермакова
Мнение
«Сказка в плане технологии и отношения». Нефтяник — о работе в западных компаниях, покинувших Россию
Алексей Рыбаков
Мнение
«Покупатели жестко торгуются»: стоит ли сейчас продавать квартиру и как не продешевить
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление