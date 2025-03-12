Над Ярославлем поднялся столб черного дыма. Что горит. Видео

В Ярославле начался пожар Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU











Утром 12 марта в Ярославле очевидцы заметили клубы дыма во Фрунзенском районе. Загорелся деревянный частный дом, расположенный в районе Ямской улицы, 29.

На место съехались пожарные. Также очевидцы заметили медиков.

— Видела четыре пожарные машины, приехала реанимация. Жар чувствуется в 20 метрах от дома. Пожарные залезли на хозпостройку и тушат с нее второй этаж дома и крышу. Очевидцы говорят, что один человек погиб. Дом был жилой, большой, — рассказала журналист 76.RU Анастасия Вязигина, побывавшая на месте ЧП.

Дым видно с соседних улиц и с Московского проспекта Источник: читатель 76.RU

На место приехали медики скорой помощи Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU











Пламя полностью объяло строение Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU











По соседству с горящим домом расположены новостройки. Жильцы говорят: поняли, что горит, не сразу.

— Из моего окна не очень хорошо видно этот дом, но я заметила дым и почувствовала запах. А потом увидела, что сосед что-то фотографировал. Поняла, что это деревянный дом загорелся, — рассказала 76.RU жительница новостройки.

Пожарные тушат пламя с самого утра Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

От крыши дома уже практически ничего не осталось Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU









