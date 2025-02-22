Раздели, поставили на колени, обливали ледяной водой: как на Урале банда юнцов издевалась над студентками

Издевательства над девушками снимали на видео Источник: предоставлено родными пострадавшей девушки











В Каменске-Уральском Свердловской области компания парней устроила расправу над студентками. Поздно вечером нескольких девушек вывезли на автомойку. Там двух из них раздели, поставили на колени, били, поливали ледяной водой и пеной для мойки машин. Двух подруг заставили смотреть на расправу. Издевательства снимали на видео. Подробности — в материале E1.RU.

«Я малолетка, мне ничего не будет»

Уже возбуждено уголовное дело, но родные потерпевших переживают, что расследование спустят на тормозах. Именно поэтому одна из пострадавших девушек и ее родители решились на огласку, всё рассказали и представили доказательства — то самое шокирующее видео из автомойки. Рассказываем, что известно об уголовном деле.

Участники расправы снимали свои издевательства на видео Источник: предоставлено родными пострадавшей девушки

Одна из пострадавших девушек 2 января, за несколько дней до этой отвратительной истории, праздновала свой день рождения — ей исполнилось 18 лет.

Аня отмечала в квартире, вместе с подругами. В это время одной из девушек в компании названивал некий молодой человек: 21-летний Давид Анашкин не был ее парнем, они не встречались, не дружили, но он, видимо, настойчиво добивался ее внимания. Вот и в тот день телефон всё продолжал и продолжал звонить.

В какой-то момент именинница не выдержала, решила заступиться за подругу и сама ответила на звонок, сказала: «Ты совсем ничего не понимаешь, с тобой не хотят общаться». Дальше они разругались, наотправляли друг другу кружочки в «Телеграме». Давид матерился, Аня передразнила его по фамилии. Дальше девушки перестали отвечать на звонки и сообщения.

На следующий вечер Ане вдруг позвонила подруга.

— Спросила у дочери, где она. Аня в тот момент была у другой подруги, заскочила ненадолго, нужно было отдать той пиджак, — рассказывает подробности мама Анастасия. — В общем она, ничего не подозревая, рассказала по телефону, где находится. Когда дочь вышла из подъезда, ее поджидали машины. В одной сидели подруги — все те, кто был у нее в день рождения, девчонки были зареванные. Позже они рассказали дочке, что их заставили набрать ее номер и выяснить, где она.

Дальше Анастасия рассказывает со слов дочери. Из машины вышли несколько парней. Девушка видела их первый раз, но поняла, что это компания неудавшегося ухажера подруги, с которым накануне поругались. Один из них, самый старший (тот самый Давид) спросил, сколько ей лет. Аня ответила — 18. Тогда этот старший скомандовал: «Грузите».

Анна начала кричать. Было примерно часов десять вечера. В тот момент девушке повезло: мимо шли мужчина с женщиной, супруги. Они заступились: что вы делаете? Мужчина начал вразумлять парней, а женщина предложила проводить Аню до дома.

Потом через какое-то время женщина попросила остановиться, подождать ее мужа, но Аня спешила домой (ее ждали родители). Она поблагодарила за помощь и сказала, что дальше добежит сама. До дома оставалось совсем немного, метров 500.

Но парни догнали ее во дворах по пути, затолкали в машину, а телефон отобрали. Аню увезли в соседний район, на какую-то автомойку, место было ей незнакомо. Тут же подъехала вторая машина, из нее выгрузили троих Аниных подруг. Девчонок разделили: двух самых молодых, которым было по 16 лет, посадили в будку перед самой мойкой и заставили смотреть, как сейчас будут наказывать тех, кто посмел сказать что-то против.

Подруг поливали водой и пеной для мытья машин Источник: предоставлено родными пострадавшей девушки

Аню и ее 17-летнюю подругу — ту самую, которая отвергла навязчивое внимание старшего — заставили снять с себя верхнюю одежду, куртку и шубу. Девчонок поставили на колени, начали поливать из «керхера» (аппарата для мойки машин, струя идет под сильным давлением). Ледяную воду и пену для мойки машин лили в лица, в глаза, заставляли открыть рот, били, таскали за волосы. Ржали, матерились, орали: «90-е вернулись». Кто-то из тех, кто бил, кричал: «Я малолетка, мне ничего не будет».

Всё это происходило под музыку. Девушки рыдали, умоляли остановиться, отпустить, но их раздели до нижнего белья и снова стали обливать пеной с ног до головы. Командовал процессом тот самый Давид, это заметно на видео. Еще двое его приятелей также били, а двое из компании стояли рядом и хохотали.

Кроме парней, в тот момент на мойке были сотрудники, двое или трое вполне взрослых мужчин, на вид лет 35–40 лет. Они не вмешивались в «забавы» юнцов, а проходя мимо, сами посмеивались.

— Из 18 минут съемки того, как издеваются над моим ребенком, я смогла посмотреть только пять. Дальше моя психика просто не выдержала, — признается Анина мама. — Просто поражает поведение взрослых людей, сотрудников мойки. На кадрах видно, как они ходят рядом и ржут, как малолетки издеваются над девчонками. У меня в голове такое не укладывается, я сужу по себе — я взрослый человек, если бы увидела такой ужас, всё бы сделала, чтобы остановить.

Судя по видео, всеми командовал самый старший — 21-летний Давид Источник: предоставлено родными пострадавшей девушки

Девушек держали на мойке около полутора часов, а потом в мокрой одежде погрузили в машину и развезли по домам.

— Дочь рассказала, как по пути ей угрожали: если расскажут кому, видео сольют в интернет и опозорят их, а потом закопают или отвезут в рабство, заставят заниматься проституцией. Родителей убьют. Запугали по полной, — рассказывает Анастасия.

Родители тогда потеряли дочь: на звонки она не отвечала. Анин папа в тот момент бегал по дворам. Обзванивали подруг и знакомых.

Аня пришла домой мокрая, с разбитой губой, и конечно, всё рассказала отцу и маме. Девушке удалось сделать аудиозапись, когда ее усаживали в машину. Она отказывалась, а ее с матом заставляли.

На следующий день Аня и ее родители поехали писать заявление в полицию. Пытались снять побои, синяки и ссадины, серьезных повреждений не было: мучители били продуманно, не оставляли следов. Снять побои не получилось, из травматологии отправили в другое место, а там в праздники никто не работал.

Компанию задержали через несколько дней. Среди них оказались двое подростков 16 и 17 лет. Самый старший — тот самый Давид, а еще двоим (они были за рулем) — 18 и 19 лет. Парни работали на автомойке, куда и привезли своих жертв.

«Дочь боится ездить на учебу»

В телефонах у парней обнаружили видео с мойки с записанными издевательствами. Полиция нашла в действиях компании составы нескольких тяжких преступлений: похищение, понуждение к действиям сексуального характера (мучители делали, скажем корректно, непристойные предложения насчет орального секса). Давида задержали как самого старшего и главного.

Дело передали в районный отдел Следственного комитета, а после этого задержанного отпустили на свободу. Ему и остальным вменили лишь одну статью — 213 часть 2 (Хулиганство). Да, максимальный срок по ней — до семи лет лишения свободы, но при условии, если у жертв нет тяжких травм и других последствий, а обвиняемые к ответственности ранее не привлекались, им назначают, как правило, принудительные работы или штраф.

— Следователь нам сказал: выбрасываю из дела весь мусор («лишние» обвинения. — Прим. ред.). Объяснил, что похищения не было, ведь их же привезли обратно. То есть сейчас так можно: увозить, издеваться, главное — привезти обратно, и ничего не будет, ребята похулиганили? Смазали все статьи на одну, — возмущаются родные Ани. — Родители еще двух девочек, которых также увезли, написали заявление, но их так и не признали потерпевшими. В деле их заявлений нет.

Девчонок били, таскали за волосы Источник: предоставлено родными пострадавшей девушки











Родители и потерпевшие боятся, что дело спустят на тормозах. У них есть информация, что у одного из парней якобы есть влиятельные родственники, сам он учится на сотрудника правоохранительных органов (достоверного подтверждения информации этому нет).

У родителей Ани никаких связей нет. Ее отец — литейщик на заводе, мама в отпуске по уходу за младшим ребенком. У них многодетная семья, пятеро детей. Анна — старшая, домашняя девочка, хорошо учится в техникуме, помогает водиться с младшими сестрами и братьями. Ни в какие истории никогда не попадала, вовремя приходила домой.

Аня — старшая в многодетной семье, ни в какие плохие истории никогда не попадала. Она учится и помогает родителям с младшими детьми Источник: семейный архив Ани

Сейчас, когда самый старший из мучителей на свободе, они опасаются за жизнь дочери.

— Теперь эта компания рассказывает приятелям, какие они крутые: не стыдятся того, что натворили — наоборот, хвастаются, — говорит Анастасия. — А дочь боится ездить на учебу, несколько раз видела их в машине у ее техникума. Мы прекрасно понимаем, они сейчас ждут суда, нам страшно, что они выйдут на свободу и будут мстить, чувствуя безнаказанность. Сейчас мы ищем свидетелей, мужчину и женщину, которые не прошли мимо, заступились за дочь. Возможно, наши дети — не единственные жертвы этих парней. Может, по нашему примеру найдутся еще пострадавшие девушки и решатся заявить в правоохранительные органы?

«Понимаете, что творилось бы на улицах?»

Юрист Сергей Тетерин считает, исходя из деталей истории, что в этом деле есть все признаки уголовной статьи 126 УК РФ (Похищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Она более жесткая по сравнению с хулиганством, по ней предусмотрены реальные сроки от 5 до 12 лет. Также, как правило, избирается жесткая мера пресечения на время следствия — арест, а жертвы, в свою очередь, имеют право на госзащиту.

Правда, в статье есть примечание: лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

— Очень часто преступники и их адвокаты апеллируют к этому примечанию, — поясняет юрист. — Однако есть важный момент. Добровольного освобождения в данном случае, судя по видео, не было. Освобождение потерпевшего в связи с выполнением предъявленных похитителями требований не может расцениваться как добровольное и не влечет освобождения от уголовной ответственности по этой статье.

Девушек вывезли с определенной целью: причинить им нравственные и физические страдания, получить некие извинения, произвести видеосъемку вопреки их воле. Соучастники достигли своей цели и только после этого освободили их. Сергей Тетерин юрист

Это исключает признак добровольности. Это устоявшаяся правоприменительная практиков судов. Иное трактование означало бы декриминализацию статьи. Понимаете, что творилось бы на улицах, если бы вот так вот можно было хватать людей на улицах, вывозить, издеваться, потом, отпустив, никакого наказания не нести? — задается вопросом Сергей Тетерин.

Он также говорит о том, что стремление потерпевшей девушки и ее родителей добиться справедливости, готовность ради этого пойти на огласку достойны уважения.

— Часто жертвам пытаются сломать волю, шантажируя, запугивая видеосъемкой. Но бояться утечки должны именно преступники, — считает юрист. — В данном случае это видео — позор для тех, кто творил такое. Видно, что они ведут себя как садисты. Если проводить психологическую экспертизу записи, то, думаю, она покажет, что эти молодые люди получают удовольствие от мучений жертв. Это говорит об опасности этого деяния и его не пресечения. Там есть показательный момент. Один из парней бьет и говорит: «Я малолетка, мне за это ничего не будет». Он уверен в своей безнаказанности.

В Следственном комитете Свердловской области воздержались от официальных комментариев. Неофициально источник в правоохранительных органах рассказал, что в рамках расследуемого уголовного дела все обстоятельства сейчас выясняют следователи территориального следственного отдела. Аня вместе с родителями готовит обращение к главе ведомства Александру Бастрыкину, чтобы он взял дело под личный контроль.