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Происшествия Увели под конвоем в наручниках: ярославского инженера железной дороги отправили под арест в Твери

Увели под конвоем в наручниках: ярославского инженера железной дороги отправили под арест в Твери

Что известно о деле

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3 комментария
В Тверской области задержан главный инженер ярославского филиала ОАО&nbsp;«РЖД» | Источник: прокуратура Тверской области / TelegramВ Тверской области задержан главный инженер ярославского филиала ОАО&nbsp;«РЖД» | Источник: прокуратура Тверской области / Telegram

В Тверской области задержан главный инженер ярославского филиала ОАО «РЖД»

Источник:

Днем 19 февраля суд в Твери отправил под арест ярославского железнодорожника, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-службе местного СК, он пробудет в тверском СИЗО до апреля 2025 года.

Напомним, по делу проходит бывший главный инженер северной дирекции инфраструктуры, структурного подразделения ОАО «РЖД». В момент задержания он еще числился сотрудником компании.

Седовласого мужчину в темно-синем кардигане увели в наручниках из зала суда

Источник:

— По версии следствия, 15 февраля текущего года обвиняемый получил денежные средства в качестве взятки в сумме 1 миллион 800 тысяч рублей за общее покровительство, лоббирование интересов, а также непринятие мер к предъявлению требований о выплате суммы гарантии по ненадлежащему исполнению условий договора поставки, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК России по Тверской области Валерия Павлова.

По части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) может грозить штраф от трех до пяти миллионов рублей либо лишение свободы от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового.

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Взятка Тверь Покушение на взятку Мера пресечения СИЗО
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Комментарии
3
Гость
1 час
а вот на дотационном кавказе коррупции НЭТ в новостях только нищее замкадье
Гость
57 минут
Хорошо работают да здравствует железнодорожные дороги тут на Воркуту
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