Увели под конвоем в наручниках: ярославского инженера железной дороги отправили под арест в Твери

Днем 19 февраля суд в Твери отправил под арест ярославского железнодорожника, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-службе местного СК, он пробудет в тверском СИЗО до апреля 2025 года.
Напомним, по делу проходит бывший главный инженер северной дирекции инфраструктуры, структурного подразделения ОАО «РЖД». В момент задержания он еще числился сотрудником компании.
— По версии следствия, 15 февраля текущего года обвиняемый получил денежные средства в качестве взятки в сумме 1 миллион 800 тысяч рублей за общее покровительство, лоббирование интересов, а также непринятие мер к предъявлению требований о выплате суммы гарантии по ненадлежащему исполнению условий договора поставки, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК России по Тверской области Валерия Павлова.
По части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) может грозить штраф от трех до пяти миллионов рублей либо лишение свободы от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового.