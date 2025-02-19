Увели под конвоем в наручниках: ярославского инженера железной дороги отправили под арест в Твери

В Тверской области задержан главный инженер ярославского филиала ОАО «РЖД» Источник: прокуратура Тверской области / Telegram

Днем 19 февраля суд в Твери отправил под арест ярославского железнодорожника, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-службе местного СК, он пробудет в тверском СИЗО до апреля 2025 года.

Напомним, по делу проходит бывший главный инженер северной дирекции инфраструктуры, структурного подразделения ОАО «РЖД». В момент задержания он еще числился сотрудником компании.

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— По версии следствия, 15 февраля текущего года обвиняемый получил денежные средства в качестве взятки в сумме 1 миллион 800 тысяч рублей за общее покровительство, лоббирование интересов, а также непринятие мер к предъявлению требований о выплате суммы гарантии по ненадлежащему исполнению условий договора поставки, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК России по Тверской области Валерия Павлова.