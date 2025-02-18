Силовики задержали главного инженера железной дороги в Ярославле

В Тверской области задержан главный инженер ярославского филиала ОАО «РЖД» Источник: Прокуратура Тверской области / Telegram

В соседней от Ярославской Тверской области задержан главный инженер Северной дирекции структурного подразделения филиала ОАО «РЖД». Его подозревают в получении взятки суммой 1 миллион 800 тысяч рублей.

— По версии следствия, 15 февраля текущего года главный инженер <…> получил денежные средства в качестве взятки за общее покровительство, лоббирование интересов, а также непринятие мер к предъявлению требований о выплате суммы гарантии по ненадлежащему исполнению условий договора поставки, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тверской области.

Против ярославского железнодорожника по материалам местного УФСБ возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Ход и результаты расследования поставила на контроль местная прокуратура.

По части 6 статьи 290 УК РФ может грозить штраф от трех до пяти миллионов рублей либо лишение свободы от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового.

В Тверской области по подозрению в получении взятки задержан ярославский железнодорожник Источник: Прокуратура Тверской области / Telegram