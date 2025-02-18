Силовики задержали главного инженера железной дороги в Ярославле

В соседней от Ярославской Тверской области задержан главный инженер Северной дирекции структурного подразделения филиала ОАО «РЖД». Его подозревают в получении взятки суммой 1 миллион 800 тысяч рублей.
— По версии следствия, 15 февраля текущего года главный инженер <…> получил денежные средства в качестве взятки за общее покровительство, лоббирование интересов, а также непринятие мер к предъявлению требований о выплате суммы гарантии по ненадлежащему исполнению условий договора поставки, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тверской области.
Против ярославского железнодорожника по материалам местного УФСБ возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Ход и результаты расследования поставила на контроль местная прокуратура.
По части 6 статьи 290 УК РФ может грозить штраф от трех до пяти миллионов рублей либо лишение свободы от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового.
При этом подозреваемому еще не избрана мера пресечения. 17 февраля тверская прокуратура сообщила, что судом принято решение о продлении задержания на 72 часа.