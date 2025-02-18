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Происшествия Силовики задержали главного инженера железной дороги в Ярославле

Силовики задержали главного инженера железной дороги в Ярославле

Первые подробности дела

1 672
8 комментариев
В Тверской области задержан главный инженер ярославского филиала ОАО&nbsp;«РЖД» | Источник: Прокуратура Тверской области / TelegramВ Тверской области задержан главный инженер ярославского филиала ОАО&nbsp;«РЖД» | Источник: Прокуратура Тверской области / Telegram

В Тверской области задержан главный инженер ярославского филиала ОАО «РЖД»

Источник:

В соседней от Ярославской Тверской области задержан главный инженер Северной дирекции структурного подразделения филиала ОАО «РЖД». Его подозревают в получении взятки суммой 1 миллион 800 тысяч рублей.

— По версии следствия, 15 февраля текущего года главный инженер <…> получил денежные средства в качестве взятки за общее покровительство, лоббирование интересов, а также непринятие мер к предъявлению требований о выплате суммы гарантии по ненадлежащему исполнению условий договора поставки, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тверской области.

Против ярославского железнодорожника по материалам местного УФСБ возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Ход и результаты расследования поставила на контроль местная прокуратура.

По части 6 статьи 290 УК РФ может грозить штраф от трех до пяти миллионов рублей либо лишение свободы от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового.

В Тверской области по подозрению в получении взятки задержан ярославский железнодорожник

Источник:

При этом подозреваемому еще не избрана мера пресечения. 17 февраля тверская прокуратура сообщила, что судом принято решение о продлении задержания на 72 часа.

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Взятка Северная железная дорога РЖД Задержание Тверская область
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Комментарии
8
Гость
42 минуты
Нагородили в своё время всяких тендеров, шмендеров, госзакупок, а теперь пытаются поймать чёрную кошку в темной комнате. Тендер, он изначально подразумевает наличие "отката" и его %. Нет, такой Капитализм, нам не нужен! 🤣🤣🤣
Гость
1 час
В столице бы за такую сумму просто в лицо посмеялись.
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