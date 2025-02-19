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В пекарне умер человек
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Происшествия В ярославской пекарне умер человек

В ярославской пекарне умер человек

Первые подробности происшествия

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11 комментариев
О случившемся рассказали очевидцы | Источник: Жесть Ярославль / TelegramО случившемся рассказали очевидцы | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

О случившемся рассказали очевидцы

Источник:

19 февраля в ярославской пекарне скончался человек. Всё случилось в Ленинском районе города. О произошедшем рассказали очевидцы в соцсетях.

— Утром у пекарни на Чкалова стояла скорая, потом приехала полиция, — написали в городском паблике «Жесть Ярославль».

По данным следователей, смерть была некриминальной.

— Предварительно, умершему около 80 лет. Произошла внезапная смерть. Следов криминала нет. Естественная причина смерти. Следственным комитетом проводится проверка по факту произошедшего, — сообщили 76.RU в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Ярославской области.

По данным источника 76.RU, умерший зашел в заведение, где ему и стало плохо. Он сел на стул и на нем же скончался. На место были вызваны бригада скорой помощи и полиция. Мужчине пытались оказать первую помощь и реанимировать, но спасти его не удалось.

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Комментарии
11
Инженер1
1 час
Жаль мужика, если был хороший. Азаголовок такой, что можно понять новость таким образов - пёк, пёк пирожки пирожник и умер на рабочем месте. В целях экономии пошел в пирожки в виде начинки...
Гость
52 минуты
Их же мэрия города Ярославля и крышует
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