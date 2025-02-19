В ярославской пекарне умер человек

19 февраля в ярославской пекарне скончался человек. Всё случилось в Ленинском районе города. О произошедшем рассказали очевидцы в соцсетях.

— Предварительно, умершему около 80 лет. Произошла внезапная смерть. Следов криминала нет. Естественная причина смерти. Следственным комитетом проводится проверка по факту произошедшего, — сообщили 76.RU в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Ярославской области.

По данным источника 76.RU, умерший зашел в заведение, где ему и стало плохо. Он сел на стул и на нем же скончался. На место были вызваны бригада скорой помощи и полиция. Мужчине пытались оказать первую помощь и реанимировать, но спасти его не удалось.