Электрозавод горит в Москве — из пожара выводят десятки людей

Посетителей Электрозавода эвакуируют Источник: 112 / Telegram











В здании бывшего электрозавода в Москве произошел крупный пожар вечером в субботу, 8 февраля. В помещениях могут оставаться люди.

— По прибытии пожарно-спасательных подразделений по адресу с 3-го и 4-го этажей [идет] черный дым. Здание административное, 5-этажное. Пожарные приступили к работам по тушению. Звенья газодымозащитной службы проводят разведку на предмет поиска очага возгорания и наличия людей в здании, — сообщает MSK1.RU со ссылкой на пресс-службу МЧС по Москве.

В здании на Электрозаводской, 21 находится около 40 студий и порядка 140 залов. По предварительным данным Telegram-канала Shot, пожар начался в танцевальной школе.