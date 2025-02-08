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Происшествия Электрозавод горит в Москве — из пожара выводят десятки людей

Электрозавод горит в Москве — из пожара выводят десятки людей

По предварительным данным, эвакуировали 40 человек

1 240
3 комментария
Посетителей Электрозавода эвакуируют | Источник: 112 / TelegramПосетителей Электрозавода эвакуируют | Источник: 112 / Telegram

Посетителей Электрозавода эвакуируют

Источник:

В здании бывшего электрозавода в Москве произошел крупный пожар вечером в субботу, 8 февраля. В помещениях могут оставаться люди.

— По прибытии пожарно-спасательных подразделений по адресу с 3-го и 4-го этажей [идет] черный дым. Здание административное, 5-этажное. Пожарные приступили к работам по тушению. Звенья газодымозащитной службы проводят разведку на предмет поиска очага возгорания и наличия людей в здании, — сообщает MSK1.RU со ссылкой на пресс-службу МЧС по Москве.

В здании на Электрозаводской, 21 находится около 40 студий и порядка 140 залов. По предварительным данным Telegram-канала Shot, пожар начался в танцевальной школе.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что из здания эвакуированы 40 человек, сведений о пострадавших не поступало. На месте работает более 60 пожарных и 16 единиц техники. Тушение огня продолжается.

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Комментарии
3
holdfast
1 час
ты можешь бесконечно писать про братских и несистемных. но какой в этом толк, если и твои ребятки, которым от жизни что-то особенно надо, тоже могут танцевать под эту песню.
282097418
2 часа
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