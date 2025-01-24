Был в федеральном розыске: на вокзале в Ярославской области задержали пассажира

На вокзале в Ярославской области задержали мужчину из федерального розыска Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











23 января на вокзале в Данилове задержали 40-летнего ярославца, который находился в федеральном розыске. Как сообщили 24 января в Северном линейном управлении МВД России на транспорте, он проходит по «наркотической» статье.

— 40-летний житель Ярославской области скрывался от правоохранительных органов за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков в крупном размере, — сообщили в пресс-службе Северного ЛУ МВД России на транспорте. — Информация о нем передана инициатору розыска.

Его доставили в изолятор временного содержания в Данилове.

По данным источника 76.RU, мужчина был под подпиской о невыезде, однако вскоре выяснилось, что он покинул место жительства и не соблюдал установленную процессуальную меру. Тогда в региональном УФСИН его объявили в розыск.