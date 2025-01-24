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Происшествия Был в федеральном розыске: на вокзале в Ярославской области задержали пассажира

Был в федеральном розыске: на вокзале в Ярославской области задержали пассажира

Первые подробности от транспортной полиции

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1 комментарий

На вокзале в Ярославской области задержали мужчину из федерального розыска

Источник:

23 января на вокзале в Данилове задержали 40-летнего ярославца, который находился в федеральном розыске. Как сообщили 24 января в Северном линейном управлении МВД России на транспорте, он проходит по «наркотической» статье.

— 40-летний житель Ярославской области скрывался от правоохранительных органов за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков в крупном размере, — сообщили в пресс-службе Северного ЛУ МВД России на транспорте. —  Информация о нем передана инициатору розыска.

Его доставили в изолятор временного содержания в Данилове.

По данным источника 76.RU, мужчина был под подпиской о невыезде, однако вскоре выяснилось, что он покинул место жительства и не соблюдал установленную процессуальную меру. Тогда в региональном УФСИН его объявили в розыск.

Задержанному может грозить до 10 лет лишения свободы.

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Федеральный розыск Вокзал Данилов Транспортная полиция
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Комментарии
1
Гость
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