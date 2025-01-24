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Происшествия Под Ярославлем нашли тело известной активистки. Рядом с ней были мертвые питомцы

Под Ярославлем нашли тело известной активистки. Рядом с ней были мертвые питомцы

70-летняя Ольга Короткова занималась зоозащитой и отстаивала исторический облик города

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4 комментария

Ярославскую активистку нашли мертвой в ее квартире

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В поселке Щедрино Ярославского района нашли тело 70-летней ярославской активистки Ольги Коротковой. Пенсионерку обнаружили случайно: 22 января ее знакомая Алла не могла до нее дозвониться. Это вызвало тревогу.

— Звонили-звонили до обеда, она не отвечала. Решили поехать к ее дому. Стучали в дверь, в балкон — ни ответа, ни привета. Поэтому решили вызвать МЧС и полицию. Далее нашли ее уже мертвой в квартире, — рассказала в беседе с 76.RU волонтер-зоозащитник Алла Волкова.

Ольга жила одна. У нее были проблемы с ногами, поэтому из квартиры она не выходила. Продукты регулярно приносили знакомые.

— Она вела такой домашний затворнический образ жизни. Работала дистанционно, — отметила знакомая погибшей Алла.

Она была активным и деятельным человеком. Не была равнодушна к животным. Помогала, кому и чем могла.

Ярославская градозащитница Ольга Мазанова высказалась о смерти Ольги Коротковой.

— Утрата. Светлая память Коротковой Ольге Степановне! Она была не только зоозащитницей, но и градозащитницей. Человек-боец, — написала в своих соцсетях Ольга Мазанова. — В 2015 году вместе с ней и группой градозащитников отстаивали интересы культурного наследия Ярославля: храма Николы Мокрого, Петропавловского парка, Бутусовского поселка в Ярославле и других памятников и исторических территорий. Участвовала в градозащитных пикетах, ходила на суды, встречи с депутатами муниципалитета. Выступала на публичных слушаниях по изменениям в генплан Ярославля. Очень жаль, что она ушла из жизни! Мы будем ее помнить!

«Обглоданы до костей»

В квартире пенсионерки находились бездомные кошки, которых она спасала от холода и голода. Со слов знакомых, их было около семи. Большинство из них также нашли мертвыми рядом с хозяйкой.

— Стоит отметить, что часть кошек была обнаружена мертвыми в различном состоянии, включая случаи, когда тела были обглоданы до костей, — написали в паблике «Подслушано Щедрино l Нагорный l Лучинское». — Важно подчеркнуть, что у кошек был корм, что вызывает дополнительные вопросы о причинах их гибели. Один из котов проявлял крайне агрессивное и подозрительное поведение: когда волонтеры пытались забрать его, он укусил одну из девушек за палец, и в итоге палец у нее онемел и сильно раздулся.

Волонтеры-зоозащитники добавили, что животное от длительного пребывания в одиночестве не было агрессивным, а просто испытывало стресс. Они выпустили ориентировку на кота-беглеца:

— Цвет черный, по форме крупный, агрессивный моментами.

Как уточнили 76.RU в Следственном комитете, смерть пенсионерки не связана с криминалом.

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Комментарии
4
Гость
57 минут
Сюжет фильма ужасов.
Гость
11 минут
Других заключений никто и не ждал,никто ничего не будет расследовать
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