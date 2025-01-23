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Происшествия «Эвакуировали 15 человек»: названа предварительная причина пожара в доме на Пятерке

«Эвакуировали 15 человек»: названа предварительная причина пожара в доме на Пятерке

По данным МЧС, есть пострадавшие

1 361
6 комментариев

В МЧС назвали предварительную причину пожара на Чехова

Источник:

В ночь на 23 января вспыхнул пожар в многоквартирном доме в Ленинском районе Ярославля. По информации МЧС, возгорание появилось около часа ночи на улице Чехова, 20а.

— Спасли пять человек, эвакуировали 15 человек, два человека получили травмы, — уточнили в МЧС.

Огонь появился в комнате. Жильцов подъезда в ночи выводили на улицу. К дому съехались восемь пожарных машин, в том числе автолестница. На месте работали 26 спасателей.

Квартиру тушили 26 спасателей

Источник:

— Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении, — сообщили в пресс-службе.

Огонь появился в комнате. Судя по кадрам с места пожара, в квартире обгорела мебель, сильно закопчены стены.

Очаг возгорания был в комнате

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При пожаре в квартире закоптило стены

Источник:

Мы запросили информацию о состоянии пострадавших в пожаре в ярославском Министерстве здравоохранения. Ответ опубликуем.

К слову, днем ранее в Ярославле загорелась квартира в многоэтажке на Советской, 57. Огонь повредил три квартиры, а также имущество, включая стройматериалы и личные вещи. В пожаре пострадала женщина. Ее доставили в больницу имени Соловьева.

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Комментарии
6
Инженер1
2 часа
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Гость
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