Двое пострадали: в Ярославле вспыхнул пожар в многоэтажке

В Ярославле ночью сгорела комната в многоэтажке Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области











В ночь на 23 января в Ленинском районе Ярославля вспыхнула квартира в четырехэтажке. Как сообщили в управлении МЧС России по региону, огонь появился около часа ночи в доме на улице Чехова, 20а .

— 26 огнеборцев и 8 единиц техники ликвидировали загорание в многоквартирном жилом доме. <…> При пожаре два человека травмированы, спасено пять человек и пятнадцать человек эвакуировано, — прокомментировали в МЧС.

Огонь уничтожил имущество на площади шести квадратных метров.

— Закопчены стены, потолок и пол в квартире на площади 30 квадратных метров, — добавили в спасатели.

Возгорание удалось потушить спустя полтора часа.