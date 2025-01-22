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Происшествия «Есть пострадавшие»: в Ярославле из-за пожара в многоэтажке эвакуировали жильцов. Видео

«Есть пострадавшие»: в Ярославле из-за пожара в многоэтажке эвакуировали жильцов. Видео

Сотрудники МЧС выводили людей из задымленного помещения

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5 комментариев

Квартира загорелась поздним вечером

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Вечером 21 января в Ярославле начался пожар в девятиэтажке на Советской улице, 57 в Кировском районе. Огонь вспыхнул около полуночи. Загорелась квартира на восьмом этаже.

Очевидцы опубликовали видео с места происшествия в социальных сетях. На записях видно, что пламя полностью объяло балкон. Вверх валили серые клубы дыма. Приехавшие на место ЧП спасатели МЧС помогали людям выйти из здания.

— 10 человек спасли, есть пострадавшие, — уточнили в региональном ГУ МЧС.

Спасатели использовали автолестницу, чтобы потушить пламя на верхнем этаже

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На месте работали 30 пожарных и 8 единиц техники. Потушить возгорание удалось лишь в 01:24. К этому времени огонь повредил три квартиры, а также имущество, включая стройматериалы и личные вещи, на площади 90, 62 и 30 квадратных метров.

Из-за пожара пострадали три квартиры

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В Министерстве здравоохранения Ярославской области порталу 76.RU рассказали, что в пожаре пострадала женщина. Ее доставили в больницу имени Соловьева.

— Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пациентка находится в состоянии средней тяжести, — сообщили в Минздраве.

Предварительной причиной пожара в МЧС считают аварийный режим работы электрической сети.

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Комментарии
5
Гость &
5 минут
Что то каждый день...Вроде ёлки с гирляндами уже убраны
Гость
16 минут
Всё старое гнилое нищее но зато строим для других
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