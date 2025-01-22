«Есть пострадавшие»: в Ярославле из-за пожара в многоэтажке эвакуировали жильцов. Видео

Вечером 21 января в Ярославле начался пожар в девятиэтажке на Советской улице, 57 в Кировском районе. Огонь вспыхнул около полуночи. Загорелась квартира на восьмом этаже.
Очевидцы опубликовали видео с места происшествия в социальных сетях. На записях видно, что пламя полностью объяло балкон. Вверх валили серые клубы дыма. Приехавшие на место ЧП спасатели МЧС помогали людям выйти из здания.
— 10 человек спасли, есть пострадавшие, — уточнили в региональном ГУ МЧС.
На месте работали 30 пожарных и 8 единиц техники. Потушить возгорание удалось лишь в 01:24. К этому времени огонь повредил три квартиры, а также имущество, включая стройматериалы и личные вещи, на площади 90, 62 и 30 квадратных метров.
В Министерстве здравоохранения Ярославской области порталу 76.RU рассказали, что в пожаре пострадала женщина. Ее доставили в больницу имени Соловьева.
— Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пациентка находится в состоянии средней тяжести, — сообщили в Минздраве.
Предварительной причиной пожара в МЧС считают аварийный режим работы электрической сети.