«Как туда вместить 100 стаканов?»: экс-депутат, обвиняемый в поджоге кафе, поставил под сомнение сумму ущерба

Рассказываем, как прошло первое заседание по делу Дмитрия Соколова Источник: Антон Король / муниципалитет Ярославля, Кирилл Поверинов / 76.RU











Утром 20 января у дверей Кировского районного суда на улице Ушинского в Ярославле многолюдно. На повестке дня — дело о пожаре в ресторане «Сквер».

Для справки: стеклянная веранда кафе вспыхнула поздним вечером 30 октября 2023 года. На следующий день по обвинению в поджоге был задержан экс-депутат муниципалитета Дмитрия Соколова.

Публикуем репортаж из зала суда с первого заседания.

Веранда ресторана загорелась вечером 30 октября Источник: «Подслушано в Ярославле» / Vk.com

Кто такой Соколов

Дмитрий — известный в Ярославле волонтер, общественный деятель и «тусовщик». Кто-то знает его как добровольца волонтерского отряда «Джип-Алерт» или участника спасения Алексея Котова, который провел 20 лет в рабстве в Казахстане.

Дмитрий помогал автомобилистам Источник: Дмитрий Соколов / Vk.com

Почти 10 лет назад, в 2015-м, Дмитрий Соколов, будучи помощником сенатора Анатолия Лисицына, подрался в баре с Ильей Яшиным (признан в РФ физлицом-иностранным агентом в 2022 году). Ярославец также мог запомниться после пьяного ДТП, в которое он попал в октябре 2022 года будучи лишенным прав за нетрезвую езду. После этого его лишили членства в партии «Единая Россия».

В последнее время он занимал пост и. о. директора городского предприятия «Ярмарки Дзержинского района».

Дмитрий женат, воспитывает двоих маленьких детей. До событий осенью 2023 года он часто показывал свою личную жизнь в соцсетях, публиковал дом, встречи с близкими и свое хобби — кулинарию.

В окружении адвокатов

Небольшой холл перед залом заседания почти с девяти утра был заставлен камерами. Представители потерпевших по одному проходили мимо них в зал. Сторона защиты пришла позже — к 10 утра.

Одним из потерпевших по делу проходит Григорий Красовский — в момент пожара он был замдиректора «Сквера 20/10», но сейчас работает в ресторане в Москве Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Адвокаты Соколова воздержались от комментариев прессе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Обвиняемого представляли четыре адвоката. Среди них — Александр Толянин, много лет работающий с политиками, в разные годы он защищал по «делу Урлашова» бывшего руководителя Агентства по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля Максима Пойкалайнена, проходившего по статье о покушении на мошенничество экс-депутата облдумы Павла Дыбина, а также коммунального бизнесмена Сергея Мылаша, которого обвиняли по похожей статье; и Михаил Каплин — кандидат юридических наук, преподаватель ЯрГУ им. Демидова, в частности известный по делу Алексея Таганова (обвиненного по статье о мошенничестве).

Соколова защищает известный в городе адвокат Александр Толянин Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











За несколько дней до начала суда Соколов настаивал на рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей. Но на предварительном слушании 13 января заявил, что отказывается от этого. В итоге дело рассматривает судья Кировского суда Андрей Гасюк единолично.

Детали дела

Дмитрия Соколова привезли с задержкой на 48 минут. Экс-депутат из Ярославля прибыл на заседание в пиджаке, темных брюках и кроссовках, гладковыбритый. В руках — синяя тетрадь в клетку и ручка. К слову, в первый раз в суде он прятал лицо под капюшоном. В этот раз приветствовал журналистов взглядом.

В этот раз Дмитрий не стал скрывать лица Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Конвой завел Дмитрия в «клетку» и снял наручники. Первые минуты он о чем-то перешептывался с адвокатом Александром Толяниным, затем разглядывал присутствующих.

Из родных и близких Дмитрия Соколова на это заседание никто не пришел.

Перед началом заседания Дмитрий слушал последние наставления адвоката Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Сторону обвинения в суде представляет старший прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Ярославской области Елена Смирнова. Эффектная женщина в синем кителе перед началом процесса напомнила детали дела.

Поздно вечером 30 октября 2023 года, заранее взяв с собой две бутылки зажигательной смеси, приехал с места своего жительства на такси и произвел бросок на территорию кафе или ресторана «Сквер», который находится на Первомайском бульваре, дом 5. Фактическим собственникам он звонил, предупреждал по телефону. Данный телефонный звонок зафиксирован, однако содержание о том, чтобы выводить людей, потерпевшие не подтверждают. Елена Смирнова гособвинитель по делу

Ресторан «Сквер 20/10» работает как юрлицо ООО «Инвест-Фуд», его фактическим владельцем, по данным прокуратуры, является бизнесмен Леонид Климовицкий.

Следствие обвиняет Дмитрия Соколова по статьям об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога и покушении на убийство двух и более лиц с особой жестокостью, общеопасным способом, из хулиганских побуждений.

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— Первое относится к категории средней тяжести, а второе, раз это покушение на квалифицированное убийство, предусматривает наказание по санкции вплоть до пожизненного лишения свободы, — объяснила представитель прокуратуры. — Алкогольное опьянение, как правило, является отягчающим обстоятельством, которое <…> он не отрицает.

Сколько промилле алкоголя было в крови у Дмитрия — не зафиксировано.

— [Промилле] не были установлены. Об [опьянении] имеются показания целого ряда потерпевших и свидетелей, которых он якобы пытался предупредить, чтобы выводили людей из ресторана, что будет атака, — добавила прокурор.

Мебель, аппаратура и мармеладки

Как озвучили в суде, потерпевшими по делу проходят гостья кафе, которая получила ожоги, а также сотрудники ресторана. Оглашение обвинения из-за количества ущерба растянулось почти на час:

— В результате указанных действий Соколовым путем поджога уничтожено чужое имущество, <…> а именно конструкция летней веранды ресторана стоимостью 3 миллиона 225 тысяч рублей, — начала перечислять список прокурор.

К уничтоженным предметам отнесли технику, мебель, посуду, несколько десятков бутылок алкоголя, сухоцветы, мармеладки, замороженную клубнику и много всего. В частности, ключи от автомобиля «Шкода Рапид» за 22 тысячи рублей, два комода общей стоимостью 185 тысяч рублей, две музыкальные колонки низких частот общей стоимостью 157 тысяч рублей, печь для хранения сигар стоимостью 84 тысячи 939 рублей и другое. Общее количество сгоревших предметов указали на 15 страницах А4.

Пока прокурор, сняв очки, четко зачитывала список, Дмитрий в «клетке» дергал ногами и крутил на пальце обручальное кольцо. Некоторых участников процесса утомило длительное перечисление — кто-то листал смартфон и заглядывал в окно.

Около часа прокурор зачитывала список сгоревших предметов Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU











По оценкам прокуратуры, общий ущерб составил 11 миллионов 300 тысяч рублей. Адвокат владельцев кафе считает, что стоимость ущерба выше — 18 миллионов рублей.

— Вину признаете? — спросил судья у Дмитрия после слов стороны обвинения.

— Частично, — отвечает Соколов.

— Что признаете, что не признаете? — уточнил судья Андрей Гасюков.

— Я не признаю покушение на убийство. И в статье 167 части 2 я не признаю хулиганские побуждения. <…> И не признаю ущерб. В части движимого имущества, в части бутылок, стаканов, — начал Соколов.

Дмитрий отметил, что оспаривает в первую очередь факт наличия некоторых позиций в списке.

— Я ознакамливался с материалами дела, прикинул примерно, сколько чего. Это невозможно разместить на этой веранде, физически невозможно. <…> Мебель на фотографии, там всё видно, я признаю это. Диджейскую стойку я не видел никогда, я же там был неоднократно. <…> Но сто хайболлов — это стаканы 400 миллилитров — где на веранде можно разместить 100 хайболлов? — заявил он.

Адвокат Дмитрия Марина Лисина в суде заявила, что, согласно постановлению мэра, веранда была на бульваре незаконно. Ее должны были разобрать до 15 октября 2023 года. Материалы по этому поводу судья приобщил к делу.

Сама веранда кафе «Сквер» стояла незаконно, в материалах дела имеются документы, подтверждающие, что разрешение на эксплуатацию [действовало] до 15 октября 2023 года. Марина Лисина адвокат Дмитрия Соколова

Какие мотивы?

Спустя больше полутора часов после начала заседания зашла речь о мотивах экс-депутата. Об этом упомянули его же адвокаты.

— Хочу обратить внимание суда на то, что мотивом, как я говорила ранее, для причинения вреда имущества Климовицких со стороны Соколова было наличие спора о том, что Климовцкий незаконно строил жилой дом на подходе к границе дома, где живут родители Соколова, — заявила Марина Лисина.

Гражданское дело в Арбитражном суде было начато в марте 2023 года, затем было рассмотрение.

— Застройщик «С-Инвест-строй», факт отношений с которым Климовицкий не отрицал в ходе очной ставки в феврале 2024 года, обжаловал решение суда, что затянуло вступление решения в законную силу. В итоге мы не получили, в том числе, исполнения судебного решения об установлении сервитута на месте, где предполагалось строительство жилого дома, — пояснила адвокат. — Это исключает наличие хулиганских побуждений, в том числе исключает наличие умысла Соколова на покушение причинения смерти, то есть на убийство кого-либо вообще.

«Вред погашен»

Анна пролежала в больницу 41 день Источник: ГАУЗ ЯО Клиническая больница им. Н. В. Соловьёва / Vk.com











В суде также озвучили прошение от пострадавшей, получившей ожоги 23% тела. Преподаватель хореографии Анна Д. попросила судью прекратить уголовное дело. В зале присутствовал ее представитель.

— Вред, нанесенный мне, семьей Соколова погашен. Я прохожу дорогостоящее и очень эффективное лечение на переданные его семьей средства. Сам Соколов неоднократно принес извинения мне лично и через моего адвоката, — зачитали в суде содержание ходатайства.

По мнению потерпевшей, Соколов был достаточно наказан.

— А главное, его семья оказывала мне поддержку и помощь в таком объеме, что я почти полностью восстановилась. Затягивать следствие и судебный процесс уже нет нужды. Прошу отнестись к этому ходатайству внимательно и удовлетворить его, — попросила женщина.

Гособвинитель Елена Смирнова заявила, что категория дел Соколова не предусматривает их прекращения. Ходатайство приобщили к судебному делу и рассмотрят позже.

Анна перебралась в Сочи. Как рассказал ее адвокат Иван Шеремет, девушка изредка бывает в Ярославле, навещает воспитанников. Сейчас она вновь преподает танцы.

«Там тебя разносит»

Во время перерыва Дмитрий Соколов рассказал о своем пребывании в СИЗО-1 в Коровниках.

— Много занимаюсь спортом, там если не сидеть на диете, тебя разносит. Пряники, печеньки, — рассказал он. — Камера большая. В целом самочувствие хорошее.

Пока Дмитрий в СИЗО, его жена воспитывает двоих детей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











За год в СИЗО Дмитрий ни разу не видел своих детей. Когда его арестовали, малышам было три месяца, отец пропустил первый день рождения двойняшек.

— С женой я виделся, но там через стекло, — добавил он.