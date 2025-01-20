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Происшествия Пожар в «Сквере» «Веранда стояла незаконно»: адвокат Дмитрия Соколова в суде озвучила новые подробности громкого дела

«Веранда стояла незаконно»: адвокат Дмитрия Соколова в суде озвучила новые подробности громкого дела

20 января в Ярославле проходит первое заседание

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15 комментариев

Адвокат Дмитрия Соколова заявила, что веранда стояла на Первомайском бульваре незаконно

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На первом заседании по делу экс-депутата муниципалитета Ярославля Дмитрия Соколова его адвокат заявила, что сгоревшая веранда ресторана «Сквер 20/11» была незаконной. Марина Лисина сопроводила свои слова постановлением мэрии, которое приложила к материалам дела.

— Сама веранда кафе «Сквер» стояла незаконно, в материалах дела имеются документы, подтверждающие, что разрешение на эксплуатацию [действовало] до 15 октября 2023 года. До 15 октября строение не было демонтировано. Более того, в материалах дела имеется проектная документация и ответ мэрии Ярославля, что разрешалось эксплуатировать сезонную веранду в виде навеса и стоек. То есть не подразумевалось остекления, которое само по себе препятствовало эвакуации в данном случае пострадавших, — огласила подробности Марина Лисина.

Кроме того, по указанию стороны защиты, у владельцев ресторана не было разрешения торговать алкогольной продукцией на территории веранды — это накладывает отпечаток на сумму ущерба.

— Мы представили документы, что торговать алкогольной продукцией на территории веранды не разрешалось. Это было нарушение действующего законодательства, — прокомментировала в суде Марина Лисина.

В списке сгоревшего имущества несколько десятков бутылок вина, виски и других напитков на сотни тысяч рублей.

— А стоимость конструкций без остекления и вообще с учетом применения наших коэффициентов, там применяются московские повышающиеся, составляет 1 миллион 980 тысяч рублей. Размер ущерба в данной ситуации не подтвержден самим потерпевшим. Поэтому я считаю, что обвинение Соколова в части 2 статьи 167 УК РФ подтверждено частично, но вину в данном случае он признал, ущерб возместил, — добавила адвокат.

Напомним, веранда на Первомайском бульваре вспыхнула поздним вечером 30 октября 2023 года. На следующий день задержали подозреваемого — Дмитрия Соколова. На тот момент он был и. о. директора муниципального предприятия «Ярмарки Дзержинского района» и известным в городе активистом. Больше года он находится в СИЗО по обвинению об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога и покушении на убийство с особой жестокостью, общеопасным способом, из хулиганских побуждений.

За указанные преступления Дмитрию может грозить пожизненное лишение свободы. Дома его ждут родители, жена и двое маленьких детей.

По данным прокуратуры, сумма ущерба составляет 11 миллионов рублей, адвокат и представители владельцев ресторана заявили, что речь идет о 18 миллионах.

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Дмитрий Соколов Суд Ущерб Веранда Сгорело кафе
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Комментарии
15
Гость
56 минут
Я так полагаю, проплаченные тролли получили дополнительных денежек и стараются оправдывать совершенные преступления?
Гость
1 час
Ну понеслась коза по буеракам... Раз веранда была незаконной, необходимо снять все обвинения и наградить борца за справедливость почетной грамотой!
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