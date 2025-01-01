В Черногории мужчина вошел в бар и расстрелял толпу людей. После этого он сумел сбежать

В Черногории вооруженный мужчина вошел в бар и открыл стрельбу. Как сообщает РИА Новости, погибли семь человек, из них двое дети.
Трагедия произошла в Цетине. По предварительным данным, причиной стала личная неприязнь. Среди погибших — родственники нападавшего. Ранее мужчина уже имел проблемы с полицией и был задержан за незаконное хранение оружия. Как отмечают СМИ, он «известен своим агрессивным поведением».
Мужчина скрылся с места преступления, сейчас его ищут силовики.
В ближайшее время правительство Черногории объявит трехдневный траур.
Ранее мы рассказывали, как в ночь на 1 января в Новом Орлеане внедорожник на высокой скорости въехал в толпу людей, праздновавших Новый год на знаменитой улице Бурбон-стрит. Не менее 10 человек погибло, еще около 30 получили ранения различной степени тяжести.