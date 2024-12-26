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Происшествия «Мозга нет»: в Ярославле водитель на машине срезал путь по пешеходному переходу. Видео

«Мозга нет»: в Ярославле водитель на машине срезал путь по пешеходному переходу. Видео

Публикуем кадры

506
8 комментариев

В Ярославле водитель проехал прямо по зебре

Источник:

Утром 26 декабря в Ярославле водитель на легковом автомобиле проехал по пешеходному переходу. Происшествие случилось на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Елены Колесовой. Видео нарушения выложили в группе «AUTO-EXPERT76.RU — экспертиза авто в Ярославле».

— Мозга нет, но есть старуха «БМВуха», — написали в группе. — Хитрозадый водитель БМВ решил обмануть всех и скоротать свой путь через пешеходный переход. Хорошо, что никого не задавил. Далее после выезда на проезжую часть чуть не произошло столкновение с легковым автомобилем, который ехал по своим делам.

Видео нарушения

Источник:

Водители просят всех делать репост этого видео в надежде, что «герой» узнает себя и, может быть, хотя бы извинится в комментариях за такое поведение.

Портал 76.RU запросил комментарий о нарушении в полиции. Нам пообещали ответить.

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Происшествие Нарушитель Автомобиль Пешеходный переход
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Комментарии
8
Гость
51 минута
В травматологию срочно отправить, чтобы подумал над своим поведением. 😁
Гость
33 минуты
А чего такого, в Мааскве все так делают?🤔
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